    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen: Kurse fallen um 0,08 Prozent.
    • Rendite zehnjähriger Anleihen bei 4,01 Prozent.
    • Arbeitsmarktdaten kaum Einfluss auf Anleihemarkt.
    US-Anleihen - Leichte Kursverluste
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 113,55 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,01 Prozent.

    Besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus den USA bewegten den Anleihemarkt kaum. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren in der vergangenen Woche gesunken. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet. Für die restliche Woche werden kaum Impulse erwartet. Am Donnerstag ist der Feiertag Thanksgiving.

    Unverändert richten sich die Blicke auf Bemühungen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Die USA machen in den Gesprächen über ein Kriegsende weiter Druck und streben rasche Fortschritte an. Es gebe nur noch wenige strittige Punkte, schrieb Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social./jsl/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Anleihen Leichte Kursverluste Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 113,55 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,01 Prozent. Besser als …