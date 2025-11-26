SILTRONIC AG - Aktie geht steil - 26.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von +6,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,81 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SILTRONIC AG Aktie. Nach einem Plus von +2,81 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 47,02€, mit einem Plus von +6,14 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SILTRONIC AG Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +16,34 %.

Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +3,21 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,56 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SILTRONIC AG eine negative Entwicklung von -5,03 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,66 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,21 % 1 Monat -24,56 % 3 Monate +16,34 % 1 Jahr -7,85 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,42 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich weltweit in Kauflaune: Während DAX und SDAX zulegen, hinkt der MDAX hinterher – und an der Wall Street ziehen Dow Jones und S&P 500 kräftig an.

Top- und Flop-Aktien am 26.11.2025 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.