Bosch Trust-Tech-Venture arbeitet mit Intel TDX zusammen, um eine sicherere Cloud-Zusammenarbeit zu ermöglichen (FOTO)

    Ludwigsburg (ots) - Bosch Business Innovations, der Corporate Venture Builder
    der Robert Bosch GmbH, und sein Portfoliounternehmen Bosch Trustworthy
    Collaboration Services arbeiten gemeinsam mit Intel daran, die digitale
    Zusammenarbeit in der Cloud mitzugestalten. Die Bosch-Plattform kann nun
    mithilfe der Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX)-Technologie auf Microsoft
    Azure bereitgestellt werden (https://techcommunity.microsoft.com/blog/AzureConfi
    dentialComputingBlog/azure-intel%C2%AE-tdx-confidential-vms-momentum/4470736)
    und soll die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit in der Cloud ermöglichen,
    wie letzte Woche auf der Microsoft Ignite in San Francisco vorgestellt wurde.

    Bosch Trustworthy Collaboration Services entwickelt einen sicheren,
    datenschutzkonformen Daten-Cleanroom, der auf Intel TDX basiert, der
    hardwarebasierten vertraulichen Computing-Technologie in Intel Xeon-Prozessoren.
    Intel TDX ermöglicht eine isolierte, überprüfbare und manipulationssichere
    Datenverarbeitung und gewährleistet, dass sensible Informationen auch während
    der Nutzung geschützt bleiben. In Kombination mit einer skalierbaren,
    compliance-fähigen Cloud-Umgebung wie Microsoft Azure bietet es eine
    vertrauenswürdige Grundlage für die Zusammenarbeit mehrerer Parteien mit Daten,
    die ein Höchstmaß an Sicherheit, Governance und regulatorischer Sicherheit
    gewährleistet. Unternehmen können Bosch Trustworthy Collaboration Services
    nutzen, um gemeinsam fortschrittliche Softwaresysteme - einschließlich
    KI-Assistenten - in einer sicheren, datenschutzkonformen Umgebung zu entwickeln.
    Kontinuierliche Integrationspipelines laufen vollständig innerhalb des
    geschützten Clean Rooms ab und stellen so sicher, dass das geistige Eigentum
    jedes Unternehmens während der gesamten Entwicklung isoliert und geschützt
    bleibt.

    Start-up strebt bedeutende Schritte im Bereich Confidential Computing an

    Bosch Trustworthy Collaboration Services setzt einen wichtigen Schritt in seiner
    Entwicklung und baut sowohl seine technologischen als auch strategischen
    Grundlagen weiter aus. Bosch Trustworthy Collaboration Services wurde 2025 als
    Teil des Venture-Building-Programms von Bosch Business Innovations gegründet.

    Bei Bosch Business Innovations werden Geschäftsideen von Grund auf entwickelt.
    Dabei können sie auf die Engineering- und Industrialisierungskompetenzen des
    weltweit agierenden Technologieunternehmen Bosch und weiteren Partnern
    zurückgreifen. So erhalten sie einen klaren Wettbewerbsvorteil. Ziel ist es,
