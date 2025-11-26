Bosch Trust-Tech-Venture arbeitet mit Intel TDX zusammen, um eine sicherere Cloud-Zusammenarbeit zu ermöglichen (FOTO)
Ludwigsburg (ots) - Bosch Business Innovations, der Corporate Venture Builder
der Robert Bosch GmbH, und sein Portfoliounternehmen Bosch Trustworthy
Collaboration Services arbeiten gemeinsam mit Intel daran, die digitale
Zusammenarbeit in der Cloud mitzugestalten. Die Bosch-Plattform kann nun
mithilfe der Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX)-Technologie auf Microsoft
Azure bereitgestellt werden (https://techcommunity.microsoft.com/blog/AzureConfi
dentialComputingBlog/azure-intel%C2%AE-tdx-confidential-vms-momentum/4470736)
und soll die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit in der Cloud ermöglichen,
wie letzte Woche auf der Microsoft Ignite in San Francisco vorgestellt wurde.
Bosch Trustworthy Collaboration Services entwickelt einen sicheren,
datenschutzkonformen Daten-Cleanroom, der auf Intel TDX basiert, der
hardwarebasierten vertraulichen Computing-Technologie in Intel Xeon-Prozessoren.
Intel TDX ermöglicht eine isolierte, überprüfbare und manipulationssichere
Datenverarbeitung und gewährleistet, dass sensible Informationen auch während
der Nutzung geschützt bleiben. In Kombination mit einer skalierbaren,
compliance-fähigen Cloud-Umgebung wie Microsoft Azure bietet es eine
vertrauenswürdige Grundlage für die Zusammenarbeit mehrerer Parteien mit Daten,
die ein Höchstmaß an Sicherheit, Governance und regulatorischer Sicherheit
gewährleistet. Unternehmen können Bosch Trustworthy Collaboration Services
nutzen, um gemeinsam fortschrittliche Softwaresysteme - einschließlich
KI-Assistenten - in einer sicheren, datenschutzkonformen Umgebung zu entwickeln.
Kontinuierliche Integrationspipelines laufen vollständig innerhalb des
geschützten Clean Rooms ab und stellen so sicher, dass das geistige Eigentum
jedes Unternehmens während der gesamten Entwicklung isoliert und geschützt
bleibt.
Start-up strebt bedeutende Schritte im Bereich Confidential Computing an
Bosch Trustworthy Collaboration Services setzt einen wichtigen Schritt in seiner
Entwicklung und baut sowohl seine technologischen als auch strategischen
Grundlagen weiter aus. Bosch Trustworthy Collaboration Services wurde 2025 als
Teil des Venture-Building-Programms von Bosch Business Innovations gegründet.
Bei Bosch Business Innovations werden Geschäftsideen von Grund auf entwickelt.
Dabei können sie auf die Engineering- und Industrialisierungskompetenzen des
weltweit agierenden Technologieunternehmen Bosch und weiteren Partnern
zurückgreifen. So erhalten sie einen klaren Wettbewerbsvorteil. Ziel ist es,
Aktientrend_ schrieb 20.09.25, 23:22
Ich glaube viele erfassen noch nicht den Umfang dieses Deals.mitdiskutieren »
NVIDIA spricht von Generationen gemeinsamer Zukunft die geplant wird. Dabei sollen völlig neue Systeme und Chips entwickelt und exklusiv bei Intel gefertigt werden. ASML und andere Hersteller von Maschinen zur Chipfertigung steigen ebenfalls weil man davon ausgeht dass Intel seine Foundry massiv ausbauen muss und so die Aufträge reinkommen. Für ASML wurden nur wegen diesem Deal die Kursziele im 20-30% erhöht weil man von massiven Aufträgen von Intel ausgeht.
Laut NVIDIA plant man sogenannte SoCs die Intels CPUs über NVLink von NVIDIA direkt mit der Grafikeinheit verbindet. Intel macht das seit Jahren auf seinen CPUs mit der eigenen entwickelten Grafikeinheit.
Laut NVIDIA soll es für den von Intel dominierten Notebookbereich von Intel dominierten Serverbereich Komplettlösungen geben. Heist die CPU und GPU werden untrennbar als ein Paket geliefert damit könnte AMD als direkte Konkurrenz von Intel und AMD komplett ausgeschaltet werden. Es soll laut NVIDIA eine Roadmap geben von Generationen neuer Chips vor allem mit dem Ziel KI Leistungen zu verbessern.
Für Intel bedeutet es nicht nur den dominierten Markt von Notebooks oder Handheld Computer zu verteidigen und den Serverbereich dadurch dass auch NVIDIA 90% seines Umsatzes mit Rechenzentren macht wird jeder durch die Verbindung mit Intel CPUs entsprechend auch Intel kaufen müssen.
Was gerade passiert ist das was wir bei Tesla Alphabet Apple bereits seit langem sehen es wird ein Ökosystem aufgebaut. NVIDIA dominieren beide den servermarkt und handheldmarkt jeder für sich in seinem Bereich nun schließt man sich zusammen und bietet Komplettprodukte ein eigenes Ökosystem.
Das ist der Grund warum Intels Kurs steigt weil jeder NVIDIA GPU oder 90% aller GPUs die verkauft werden zukünftig automatisch zu einem Verkauf eines oder mehrerer Intel CPUs führen wird.
Was ich mir vorstellen kann, dass NVIDIA mit Intel fusioniert oder Intel übernimmt um ein Komplettanbieter zu werden ich wäre mir ziemlich sicher dass die US Regierung da nichts gegen hätte.
Wenn ihr mal kurz überlegt welches Potential dieser Deal für Intel bietet könnt ihr vielleicht besser nachvollziehen was da vereinbart wurde und warum der Kurs steigt.
Und die Frage die ich häufig lese warum nicht mit AMD? AMD ist im Bereich Desktop vor Intel in allen anderen Bereichen nicht! Und das ist für NVIDIA nicht interessant. Gleichzeitig verfügt AMD über keine eigene Fertigung heißt es müsste immer ein Technologietransfer zu einem Dritten stattfinden, bei Intel bleibt alles bei Intel in den USA.
vonHS schrieb 06.08.25, 08:40
Nicht alles ist schlecht bei Intel, denn Intel hat laut Leaks auf der Plattform X eigene Pläne für Prozessoren mit besonders großem Cache, ähnlich AMDs X3D-Prozessoren.mitdiskutieren »
https://www.golem.de/news/nova-lake-s-intel-will-amds-x3d-cpus-einholen-2508-198850.html
Intel beherrscht prinzipiell die notwendigen Fertigungstechniken, um Cache-Dies sowohl oberhalb als auch unterhalb der CPU-Kerne unterzubringen. Auf TSMC ist der Hersteller damit zumindest in diesem Punkt nicht angewiesen.
https://www.golem.de/news/nova-lake-s-intel-will-amds-x3d-cpus-einholen-2508-198850.html
Intel beherrscht prinzipiell die notwendigen Fertigungstechniken, um Cache-Dies sowohl oberhalb als auch unterhalb der CPU-Kerne unterzubringen. Auf TSMC ist der Hersteller damit zumindest in diesem Punkt nicht angewiesen.
Aktientrend_ schrieb 16.06.25, 12:01
Ich bin mir nicht sicher, ob ihr den aktuellen Stand bei Intel kennt. Warum ich jetzt eingestiegen bin erkläre ich ich auf meinem Kanal in einem aktuellen Video zu Intel. Kurze Zusammenfassung.mitdiskutieren »
1. Es gibt extrem niedrige Erwartungen an Intel, es gibt nichts mehr was Intel tun könnte zu enttäuschen. Was für mich eine Position der Stärke ist, denn Intel kann überraschen und wird es meiner Meinung nach auch.
2. Intel implementiert gerade das 18A Fertigungsverfahren, was gelinde gesagt schlicht ein Technologiesprung ist über den nur Intel verfügt. Nicht nur handelt es sich um das am Markt derzeit einzigartige 1,8NM Verfahren, vielmehr ist es eine technologische Revolution. Intel ist es erstmalig gelungen innerhalb der Chips die Signale von der Stromversorgung zu trennen. Bedeutet die Stromversorgung der einzelnen Zellen auf dem Chip erfolgt völlig unabhängig von der Signalkommunikation. Kein anderer Anbieter nicht mal TSMC haben das auch nur in der Entwicklung nach derzeitigen Kenntnisstand. Vorteile sind eine Steigerung der Effizienz und vor allem Geschwindigkeit, weil die Stromquelle als Störquelle wegfällt. Allein das macht die Chips bis zu 20 % schneller. Aber auch der Stromverbrauch sinkt allein dadurch um 10%. Es handelt sich um völlig neue Chipdesigns die es so noch nie gab eine völlig neue Technologie. Während TSMC und Samsung derzeit nur bestehende Technologien einfach immer weiter verfeinern, hat Intel einen quasi Technologiesprung vollführt!
3. der CFO hat in einem Interview jüngst die Katze aus dem Sack gelassen, dass die großen Chipdesigner Nvidia Arm etc. bereits mit Intel eng zusammenarbeiten und erste KI Testchips mit dem neuen 18A Verfahren in Auftrag gegeben haben.
4. Intel liegt komplett im Zeitplan, 18A soll Anfang 2026 ggf. schon Ende 2025 mit Panther Lake und Xeon 7 marktreif sein und den Nachweis erbringen, dass es funktioniert und Intel in der Lage ist große Stückzahlen zu produzieren. Der Plan ist ab 2027 bis 2028 den ersten großen externen Auftrag zu erhalten.
4. niemand sonst in den USA ist derzeit technologisch und aus Kapazitäten heraus in der Lage solche Aufträge von NVIDIA Arm etc zu erfüllen außer Intel. Die haben seit 2020 ihre kompletten Anlagen modernisiert und ausgebaut und bauen weiter aus.
5. wie bereits erwähnt werden alle quasi gezwungen sein einen erheblichen Teil in den USA zu fertigen rein aus politischen Gründen. TSMC baut ja selbst in den USA sagt aber vor 2030-2035 werden sie nicht in der Lage sein auch nur einen Chip in den usa zu fertigen. Was sind 10 Jahre in der Halbleiterwelt? Das ist quasi Dinos bis 2025 in der realen Welt.
5. massiver Personalabbau. Der alte CEO hat bereits fast 20.000 Arbeitsplätze gestrichen und Bloomberg berichtet dass der neue CEO plant über 20.000 weitere Stellen abzubauen. Das senkt die Kosten enorm. Am Ende bleiben von den 124.000 Stellen vor 2 Jahren noch rund 80.000 übrig.
Intel ist in der Erwartung so am Boden, dass alleine die tatsächliche Marktreife des 18A Verfahrens den Kurs auf 40€ bringt und wenn dann noch der erste externe Kunde dazukommt, dann gib Schub Rakete. Im Hintergrund arbeitet Intel bereits an 14A. Was ich so toll finde ist, dass Intel seit Jahrzehnten in der Branche eine völlig neue Technologie einbringt. Sowas verändert idR alles.
