45 0 Kommentare LM PAY Spolka Akcyjna: Starke vorläufige Q3-2025-Ergebnisse enthüllt

LM PAY setzt 2025 seinen Wachstumskurs fort: Deutlich steigende Umsätze, mehr Kunden und ein höherer Anteil treuer Nutzer prägen die ersten neun Monate.

Umsatz in den ersten neun Monaten 2025: 23,8 Mio. PLN (5,6 Mio. €), rund 50 % über dem Vorjahreswert von 15,8 Mio. PLN (3,7 Mio. €), getrieben durch neue Partnerschaften und höhere Nachfrage in Gesundheit, Beauty und Versicherungen.

Kumuliertes EBIT 2025: 6,5 Mio. PLN (0,5 Mio. €); Rückgang um 12,8 % gegenüber 2024, hauptsächlich wegen eines einmaligen Sondereffekts im Vorjahr (Verkauf eines Forderungsportfolios).

Kundenbasis wuchs in den ersten neun Monaten 2025 um 12 % auf 33.000 Kunden, vor allem dank effizientem Onboarding in Kliniken und Salons.

Anteil wiederkehrender Kunden im Q3 2025 bei 33 %, über den 30 % des Vorjahresquartals, was auf hohe Kundenzufriedenheit und stabile Nachfrage hinweist.

LM PAY ist ein technologiegetriebenes FinTech mit Embedded-Finance-Lösungen für Gesundheitswesen, Schönheitsbehandlungen und Kfz-Versicherungen in Polen; bietet sofortige, verbindliche Kreditentscheidungen am Point of Service.

Die Plattform ist in die Abläufe von über 13.000 Kliniken, Schönheitssalons und Versicherungsvermittlern integriert; das Unternehmen ist seit über zehn Jahren am Markt und an der Börse Düsseldorf gelistet (ISIN: PLLMPAY00016).





