Commerzbank Aktie startet durch - 26.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Commerzbank Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,86 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,91 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Commerzbank Aktie. Nach einem Plus von +2,91 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 34,33€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Obwohl sich die Commerzbank Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -9,66 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,32 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Commerzbank +109,00 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,80 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche +4,45 % 1 Monat +8,32 % 3 Monate -9,66 % 1 Jahr +125,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie, insbesondere im Hinblick auf Zinssenkungen, die als negativ wahrgenommen werden. Die Aktie zeigt relative Stärke im Vergleich zum DAX, und einige Nutzer glauben, dass ein Kursziel von 52 Euro schneller erreicht werden könnte. Zudem wird auf fundamentale Bewertungen verwiesen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,65 Mrd.EUR € wert.

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.