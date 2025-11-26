    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Besonders beachtet!

    Commerzbank Aktie startet durch - 26.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Commerzbank Aktie bisher um +4,86 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

    Commerzbank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Commerzbank Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,86 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,91 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Commerzbank Aktie. Nach einem Plus von +2,91 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 34,33. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Obwohl sich die Commerzbank Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -9,66 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,32 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Commerzbank +109,00 % gewonnen.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,80 % geändert.

    Commerzbank Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,45 %
    1 Monat +8,32 %
    3 Monate -9,66 %
    1 Jahr +125,21 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie, insbesondere im Hinblick auf Zinssenkungen, die als negativ wahrgenommen werden. Die Aktie zeigt relative Stärke im Vergleich zum DAX, und einige Nutzer glauben, dass ein Kursziel von 52 Euro schneller erreicht werden könnte. Zudem wird auf fundamentale Bewertungen verwiesen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Zur Commerzbank Diskussion

    Informationen zur Commerzbank Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,65 Mrd.EUR € wert.

    Dax legt kräftig zu - Finanztitel besonders gefragt


    Am Mittwoch hat der Dax erneut deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.726 Punkten berechnet, satte 1,1 Prozent höher als bei Vortagesschluss.Dabei waren Finanztitel besonders …

    DAX & Wall Street im Aufwind: Diese Aktien führen die Rally heute an


    Die Börsen zeigen sich weltweit in Kauflaune: Während DAX und SDAX zulegen, hinkt der MDAX hinterher – und an der Wall Street ziehen Dow Jones und S&P 500 kräftig an.

    Anleger honorieren Ukraine-Fortschritte


    Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwoch erleichtert auf neue positive Signale in den Ukraine-Verhandlungen reagiert. Der Leitindex Dax legte den dritten Tag in Folge zu, diesmal um 1,11 Prozent auf 23.726,22 Zähler. Am Freitag war …

    Commerzbank Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Commerzbank

    +5,01 %
    +4,08 %
    +7,26 %
    -9,12 %
    +125,93 %
    +307,36 %
    +519,69 %
    +215,74 %
    -62,65 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
