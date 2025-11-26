TheaMou by Theo kündigt bei der Athens Fashion Week die weltweite Wiederbelebung der ursprünglichen Olympischen Spiele und die Operation PAME BROSTA an

TheaMou belebt die Athens Fashion Week mit einer Wiederbelebung der Göttinnen-Kriegerinnen, die ihre Wurzeln im antiken Griechenland haben

ATHEN, GRIECHENLAND / ACCESS Newswire / 26. November 2025 / TheaMou by Theo („Meine Göttin” auf Griechisch), das kreative Dach, unter dem MeaDea by Theo, Iellele by Theo, MiDiosa by Theo und ähnliche kulturelle Initiativen vereint sind, präsentierte am 14. November 2025 auf der Athens Fashion Week seine Ancient Greek Goddess & Warrior Collection. Gründer Sam Stathis nutzte die Bühne der Athens Fashion Week, um offiziell die Operation PAME BROSTA (auf Griechisch „Vorwärts gehen“) zu starten und die weltweite Wiederbelebung der ORIGINAL OLYMPIC GAMES anzukündigen.

Sam Stathis mit Olympic Angels auf der Athens Fashion Week

Sam Stathis mit Olympic Angels und TheaMou von MeaDea Models auf der Athens Fashion Week

Drei olympische Engel von Theo, allesamt gekrönte nationale Schönheitsköniginnen (Miss Griechenland-Star Hellas, Stella Mihailidou, Miss Italien, Federica Rizza, und Miss Niederlande, Elize DeJong), eröffneten die Modenschau und symbolisierten die Wiederbelebung der wahren Flamme Griechenlands durch göttliche Weiblichkeit und mutige Eleganz.

Die Kollektion, inspiriert von der Genesis, dem ersten Funken der Schöpfung, und ausgedrückt durch TheaMous femininen Ethos, verwandelte MeaDea by Theo die antike griechische Symbolik in eine zukunftsorientierte, moderne Form. Die Kollektion verband antike griechisch inspirierte Abendkleider mit strukturierten, kriegerischen Prêt-à-porter-Silhouetten und würdigte damit den zeitlosen Geist Griechenlands, während sie das Licht der Anfänge in die Zukunft der globalen Mode projizierte.

Die Show startete die Operation PAME (Πάμε – „Auf geht's!“), eine globale Kulturinitiative, die Hellenen und Philhellenen weltweit dazu aufruft, die Flamme der Einheit, Exzellenz, Liebe und Weisheit wieder zu entfachen.

Durch Mode verbindet TheaMou die Welt mit dem wahren Licht Griechenlands (Φως του Αληθινού – Phos tou Alithino): dem Licht der Erleuchtung, der Schöpfung, der inneren Schönheit und der göttlichen Bestimmung.

Die Bewegung orientiert sich an den fünf göttlichen menschlichen Eigenschaften: