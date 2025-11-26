Bosch trust-tech venture leverages Intel TDX to deliver more secure cloud collaboration (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel
    San Francisco (ots) - Bosch Business Innovations, the corporate venture builder
    of Robert Bosch GmbH, together with its portfolio company Bosch Trustworthy
    Collaboration Services, is collaborating with Intel to help shape digital
    collaboration in the cloud. The Bosch platform can now be deployed on Microsoft
    Azure using Intel Trust Domain Extensions (https://techcommunity.microsoft.com/b
    log/AzureConfidentialComputingBlog/azure-intel%C2%AE-tdx-confidential-vms-moment
    um/4470736) (Intel TDX) technology and aims to enable cross-enterprise
    collaboration in the cloud, as announced last week at Microsoft Ignite in San
    Francisco.

    Bosch Trustworthy Collaboration Services delivers a secure, privacy-preserving
    data clean room built on Intel TDX, the hardware-based confidential computing
    technology in Intel Xeon processors. Intel TDX enables isolated, verifiable, and
    tamper-resistant data processing, ensuring that sensitive information remains
    protected even while in use. When combined with a scalable, compliance-ready
    cloud environment such as Microsoft Azure, it provides a trusted foundation for
    multi-party data collaboration with the highest levels of security, governance,
    and regulatory assurance. Enterprises can use Bosch Trustworthy Collaboration
    Services to jointly build advanced software systems - including AI assistants -
    within a secure, privacy-preserving environment. Continuous integration
    pipelines run entirely inside the protected clean room, ensuring that each
    organisation's intellectual property remains isolated and safeguarded throughout
    development.

    Startup takes important steps in confidential computing solutions

    The Bosch Trustworthy Collaboration Services venture is taking an important step
    in its development, advancing both its technological and strategic foundations.
    Bosch Trustworthy Collaboration Services was founded in 2025 as part of the
    venture-building program of Bosch Business Innovations.

    At Bosch Business Innovations, business ideas are developed from scratch. In
    doing so, they can draw on the engineering and industrialization expertise of
    the global technology company Bosch and its partners. This gives them a clear
    competitive advantage. The aim is to advance future-proof technologies and to
    open new markets and product areas for Bosch.

    Dr. Sven Trieflinger, CTO at Bosch Trustworthy Collaboration Services says "We
    are proud to have Intel as a strong and globally recognized technology partner
    to support our growth as a platform provider. Together, we are showing that
