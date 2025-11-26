Bosch trust-tech venture leverages Intel TDX to deliver more secure cloud collaboration (FOTO)

Aktientrend_ schrieb 16.06.25, 12:01

Ich bin mir nicht sicher, ob ihr den aktuellen Stand bei Intel kennt. Warum ich jetzt eingestiegen bin erkläre ich ich auf meinem Kanal in einem aktuellen Video zu Intel. Kurze Zusammenfassung.



1. Es gibt extrem niedrige Erwartungen an Intel, es gibt nichts mehr was Intel tun könnte zu enttäuschen. Was für mich eine Position der Stärke ist, denn Intel kann überraschen und wird es meiner Meinung nach auch.



2. Intel implementiert gerade das 18A Fertigungsverfahren, was gelinde gesagt schlicht ein Technologiesprung ist über den nur Intel verfügt. Nicht nur handelt es sich um das am Markt derzeit einzigartige 1,8NM Verfahren, vielmehr ist es eine technologische Revolution. Intel ist es erstmalig gelungen innerhalb der Chips die Signale von der Stromversorgung zu trennen. Bedeutet die Stromversorgung der einzelnen Zellen auf dem Chip erfolgt völlig unabhängig von der Signalkommunikation. Kein anderer Anbieter nicht mal TSMC haben das auch nur in der Entwicklung nach derzeitigen Kenntnisstand. Vorteile sind eine Steigerung der Effizienz und vor allem Geschwindigkeit, weil die Stromquelle als Störquelle wegfällt. Allein das macht die Chips bis zu 20 % schneller. Aber auch der Stromverbrauch sinkt allein dadurch um 10%. Es handelt sich um völlig neue Chipdesigns die es so noch nie gab eine völlig neue Technologie. Während TSMC und Samsung derzeit nur bestehende Technologien einfach immer weiter verfeinern, hat Intel einen quasi Technologiesprung vollführt!



3. der CFO hat in einem Interview jüngst die Katze aus dem Sack gelassen, dass die großen Chipdesigner Nvidia Arm etc. bereits mit Intel eng zusammenarbeiten und erste KI Testchips mit dem neuen 18A Verfahren in Auftrag gegeben haben.



4. Intel liegt komplett im Zeitplan, 18A soll Anfang 2026 ggf. schon Ende 2025 mit Panther Lake und Xeon 7 marktreif sein und den Nachweis erbringen, dass es funktioniert und Intel in der Lage ist große Stückzahlen zu produzieren. Der Plan ist ab 2027 bis 2028 den ersten großen externen Auftrag zu erhalten.



4. niemand sonst in den USA ist derzeit technologisch und aus Kapazitäten heraus in der Lage solche Aufträge von NVIDIA Arm etc zu erfüllen außer Intel. Die haben seit 2020 ihre kompletten Anlagen modernisiert und ausgebaut und bauen weiter aus.



5. wie bereits erwähnt werden alle quasi gezwungen sein einen erheblichen Teil in den USA zu fertigen rein aus politischen Gründen. TSMC baut ja selbst in den USA sagt aber vor 2030-2035 werden sie nicht in der Lage sein auch nur einen Chip in den usa zu fertigen. Was sind 10 Jahre in der Halbleiterwelt? Das ist quasi Dinos bis 2025 in der realen Welt.



5. massiver Personalabbau. Der alte CEO hat bereits fast 20.000 Arbeitsplätze gestrichen und Bloomberg berichtet dass der neue CEO plant über 20.000 weitere Stellen abzubauen. Das senkt die Kosten enorm. Am Ende bleiben von den 124.000 Stellen vor 2 Jahren noch rund 80.000 übrig.



Intel ist in der Erwartung so am Boden, dass alleine die tatsächliche Marktreife des 18A Verfahrens den Kurs auf 40€ bringt und wenn dann noch der erste externe Kunde dazukommt, dann gib Schub Rakete. Im Hintergrund arbeitet Intel bereits an 14A. Was ich so toll finde ist, dass Intel seit Jahrzehnten in der Branche eine völlig neue Technologie einbringt. Sowas verändert idR alles.