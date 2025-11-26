KI ist der derzeit zentrale Faktor für die Wall Street: Heute steigen mit Nvidia, Microsoft und Oracle jene Aktien, die zuletzt "verprügelt" sind - aber dennoch künftig eher die Verlierer im KI-Rennen sein dürften! Wir sehen also an der Wall Street eine Gegenbewegung gegen den zuletzt dominierenden Trend, der von einem massiven Anstieg von Google geprägt war im KI-Rennen. Trotz der heutigen Kursbewegung dürften aber mittelfristig jene Tech-Schwergewichte, die eng mit OpenAI verknüpft sind wie Nvidia und Microsoft, relativ verlieren (Nvida und Microsoft werden aber natürlich dennoch Tech-Giganten bleiben). Firmen wie OpenAI aber dürften ein ähnliches Schicksal erleiden wie in der Dotcom-Zeit einst Netscape..

Hinweise aus Video:

1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:

https://www.investing-referral.com/fugi/

2. KI boomt, Strom fehlt: Experte warnt vor Energiekrise in den USA

Das Video "Nvidia & Co: Das kurzlebige Comeback künftiger KI-Verlierer!" sehen Sie hier..