Börsen Update USA - 26.11. - US Tech 100 stark +0,93 %

Der Dow Jones steht bei 47.489,82 PKT und gewinnt bisher +0,79 %.

Top-Werte: Boeing +2,51 %, Amgen +2,49 %, Walmart +2,03 %, NVIDIA +1,92 %, Microsoft +1,72 %

Flop-Werte: Salesforce -2,32 %, IBM -1,32 %, 3M -0,43 %, Procter & Gamble -0,37 %, Amazon -0,34 %

Der US Tech 100 steht bei 25.247,46 PKT und gewinnt bisher +0,93 %.

Top-Werte: Analog Devices +7,27 %, Marvell Technology +6,07 %, AppLovin Registered (A) +4,42 %, Advanced Micro Devices +4,26 %, ON Semiconductor +4,23 %

Flop-Werte: Zscaler -5,76 %, Workday (A) -4,03 %, Intuit -3,46 %, Autodesk -2,33 %, IDEXX Laboratories -1,72 %

Der S&P 500 steht bei 6.818,03 PKT und gewinnt bisher +0,77 %.

Top-Werte: Robinhood Markets Registered (A) +9,64 %, Analog Devices +7,27 %, Teradyne +6,21 %, Newmont Corporation +4,46 %, AppLovin Registered (A) +4,42 %

Flop-Werte: NetApp -5,72 %, Deere -5,42 %, Workday (A) -4,03 %, Intuit -3,46 %, Paycom Software -2,84 %