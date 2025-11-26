ASML Holding - Aktie zieht deutlich an - 26.11.2025

Die ASML Holding Aktie notiert aktuell bei 899,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,00 % zugelegt, was einem Anstieg von +34,60 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,79 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ASML Holding Aktie. Nach einem Plus von +0,79 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 899,60€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

ASML Holding ist ein führender Anbieter von Lithographiesystemen, insbesondere EUV-Technologie, die für die Herstellung moderner Mikrochips unerlässlich ist. Das Unternehmen dominiert den Markt und hat mit Nikon und Canon bedeutende, aber technologisch unterlegene Konkurrenten. ASML's Alleinstellungsmerkmal ist die EUV-Technologie, die kleinere und leistungsfähigere Chips ermöglicht.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in ASML Holding investiert war, konnte einen Gewinn von +33,30 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um +0,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,89 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ASML Holding um +27,88 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,98 % geändert.

ASML Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,01 % 1 Monat -2,89 % 3 Monate +33,30 % 1 Jahr +32,35 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 349,88 Mrd.EUR € wert.

Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch ihre Vortagesgewinne ausgebaut. "Es kommt Bewegung in die Friedensverhandlungen zwischen Washington, Kiew und Moskau", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. "Gleichzeitig haben …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

ASML Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.