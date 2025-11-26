JPMORGAN stuft Santander auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander anlässlich der kürzlich vorgelegten Quartalszahlen von 8,80 auf 9,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der spanischen Bank in den beiden kommenden Jahren erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem habe er in seinem Bewertungsmodell nun die übernommene britische TSB Bank berücksichtigt./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 18:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 9,185EUR auf Tradegate (26. November 2025, 20:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9,10
Kursziel alt: 8,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
