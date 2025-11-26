    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump

    Werde Südafrika nicht zu G20-Gipfel in USA einladen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump will Südafrika von G20-Gipfel 2026 ausschließen.
    • Keine Einladung für Südafrika laut Trumps Anweisung.
    • Entscheidung auf Truth Social bekannt gegeben.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die Teilnahme Südafrikas am G20-Gipfel 2026 in den USA verhindern. Der Republikaner schrieb auf der Plattform Truth Social, auf seine Anweisung hin werde Südafrika keine Einladung erhalten./rin/fsp/DP/he



