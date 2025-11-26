Trump
Werde Südafrika nicht zu G20-Gipfel in USA einladen
Für Sie zusammengefasst
- Trump will Südafrika von G20-Gipfel 2026 ausschließen.
- Keine Einladung für Südafrika laut Trumps Anweisung.
- Entscheidung auf Truth Social bekannt gegeben.
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die Teilnahme Südafrikas am G20-Gipfel 2026 in den USA verhindern. Der Republikaner schrieb auf der Plattform Truth Social, auf seine Anweisung hin werde Südafrika keine Einladung erhalten./rin/fsp/DP/he
