Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 26.11.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.11.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Analog Devices
Tagesperformance: +7,75 %
Platz 1
Performance 1M: +1,33 %
Zscaler
Tagesperformance: -7,08 %
Platz 2
Performance 1M: -17,44 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +6,34 %
Platz 3
Performance 1M: +0,04 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +5,49 %
Platz 4
Performance 1M: -9,55 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,45 %
Platz 5
Performance 1M: -3,93 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,08 %
Platz 6
Performance 1M: -21,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um etwa 25%. Anleger äußern Bedenken über die aktuelle Bewertung und technische Aspekte, während die Nachfrage nach KI-Hardware als stabil angesehen wird. Die Unsicherheit über die Kursentwicklung und die Reaktion auf Wettbewerber wie Google verstärken die negative Stimmung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 7
Performance 1M: +3,84 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 8
Performance 1M: -2,70 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 9
Performance 1M: +1,43 %
Intuit
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 10
Performance 1M: -4,48 %
Intel
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 11
Performance 1M: -5,32 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 12
Performance 1M: -3,78 %
Applied Materials
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 13
Performance 1M: +6,93 %
Autodesk
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 14
Performance 1M: -0,06 %
Broadcom
Tagesperformance: +3,27 %
Platz 15
Performance 1M: +10,47 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 16
Performance 1M: +9,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Warner Bros. Discovery (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Warner Bros. Discovery (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war positiv, jedoch gibt es zunehmende Verunsicherung über die Zukunft des Unternehmens und bevorstehende Gebote. Einige Anleger zeigen Optimismus und sichern ihre Positionen ab, während andere skeptisch sind und auf mangelnde Informationen hinweisen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Warner Bros. Discovery (A) eingestellt.
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 17
Performance 1M: +1,27 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 18
Performance 1M: -40,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy (MSTR) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt und eher negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was Bedenken hinsichtlich der hohen Bitcoin-Bestände und der Bewertung von MSTR verstärkt. Viele Teilnehmer hinterfragen die Kaufempfehlungen von Analysten und äußern Skepsis über die langfristige Relevanz von Bitcoin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Workday (A)
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 19
Performance 1M: -9,33 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 20
Performance 1M: -13,11 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 21
Performance 1M: -17,96 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 22
Performance 1M: +0,40 %
Amgen
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 23
Performance 1M: +15,31 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 24
Performance 1M: -1,79 %
