Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 26.11.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +10,64 %
Platz 1
Performance 1M: -16,68 %
Analog Devices
Tagesperformance: +7,72 %
Platz 2
Performance 1M: +1,33 %
Teradyne
Tagesperformance: +6,98 %
Platz 3
Performance 1M: +16,91 %
NetApp
Tagesperformance: -6,15 %
Platz 4
Performance 1M: +0,60 %
Deere
Tagesperformance: -5,89 %
Platz 5
Performance 1M: +5,52 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +5,47 %
Platz 6
Performance 1M: -9,55 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,38 %
Platz 7
Performance 1M: -3,93 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,05 %
Platz 8
Performance 1M: -21,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um etwa 25%. Anleger äußern Bedenken über die aktuelle Bewertung und technische Aspekte, während die Nachfrage nach KI-Hardware als stabil angesehen wird. Die Unsicherheit über die Kursentwicklung und die Reaktion auf Wettbewerber wie Google verstärken die negative Stimmung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Dollar Tree
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 9
Performance 1M: +6,99 %
Oracle
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 10
Performance 1M: -29,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle
Das Anleger-Sentiment zu Oracle im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen 30% verloren, was auf hohe Verschuldung und enttäuschende Quartalszahlen zurückgeführt wird. Trotz einer Kaufempfehlung von Jefferies mit einem Kursziel von 400 USD gibt es Skepsis und Vergleiche mit einem Casino. Einige Anleger sind jedoch optimistisch und erwarten eine Erholung über 200 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Oracle eingestellt.
Newmont Corporation
Tagesperformance: +4,75 %
Platz 11
Performance 1M: +3,96 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 12
Performance 1M: +12,42 %
First Solar
Tagesperformance: +4,64 %
Platz 13
Performance 1M: +8,77 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 14
Performance 1M: +3,84 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 15
Performance 1M: -16,95 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 16
Performance 1M: +2,86 %
EQT
Tagesperformance: +4,23 %
Platz 17
Performance 1M: +5,40 %
GE Vernova
Tagesperformance: +4,15 %
Platz 18
Performance 1M: -1,73 %
HP
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 19
Performance 1M: -16,01 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 20
Performance 1M: +2,37 %
Vistra
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 21
Performance 1M: -14,80 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 22
Performance 1M: -13,81 %
Autodesk
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 23
Performance 1M: -0,06 %
Intuit
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 24
Performance 1M: -4,48 %
Paycom Software
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 25
Performance 1M: -16,78 %
Workday (A)
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 26
Performance 1M: -9,33 %
Omnicom Group
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 27
Performance 1M: -7,36 %
AbbVie
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 28
Performance 1M: +2,14 %
Interpublic Group of Companies
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 29
Performance 1M: -6,96 %
Cencora
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 30
Performance 1M: +13,91 %
Veralto Corporation
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 31
Performance 1M: -0,36 %
West Pharmaceutical Services
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 32
Performance 1M: -4,73 %
Salesforce
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 33
Performance 1M: -7,75 %
