Besonders beachtet!
Amgen Aktie gewinnt an Wert - 26.11.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Amgen Aktie bisher um +2,61 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amgen Aktie.
Amgen ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das innovative Medikamente für schwere Krankheiten entwickelt. Es ist bekannt für seine starke Marktstellung und seine umfangreiche Produktpipeline. Wichtige Konkurrenten sind Biogen und Gilead Sciences. Amgen hebt sich durch seine biotechnologische Expertise und Forschungskapazitäten ab.
Amgen aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 26.11.2025
Mit einer Performance von +2,61 % konnte die Amgen Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Amgen Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 297,20€, mit einem Plus von +2,61 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Amgen einen Gewinn von +16,61 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amgen Aktie damit um -2,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,31 %. Im Jahr 2025 gab es für Amgen bisher ein Plus von +15,05 %.
Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,70 % geändert.
Amgen Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,36 %
|1 Monat
|+15,31 %
|3 Monate
|+16,61 %
|1 Jahr
|+3,14 %
Informationen zur Amgen Aktie
Es gibt 538 Mio. Amgen Aktien. Damit ist das Unternehmen 159,90 Mrd.EUR € wert.
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 26.11.2025
Top- und Flop-Aktien am 26.11.2025 im US Tech 100.
Börsen Update USA - 26.11. - US Tech 100 stark +0,93 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Börsenstart USA - 26.11. - US Tech 100 stark +0,33 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Amgen Aktie jetzt kaufen?
Ob die Amgen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amgen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.