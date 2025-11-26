Weitere Gewinne vor 'Thanksgiving'

Ich nutze Seeking Alpha von Zeit zu Zeit.





Die Unsicherheit dürfte nach meiner Einschätzung noch eine ganze Weile anhalten. Wollen wir mal nicht hoffen, dass dir jetzt über Monate hinweg übel ist.





Hedging ist natürlich eine Möglichkeit vorhandene Gewinne abzusichern. Sofern man während einer Marktkorrektur und Abwärtsbewegung voll investiert bleiben möchte. Ansonsten könnte man vorhandene Gewinne ja auch via Trailing-Stop-Loss mit etwas Sicherheitsabstand absichern. Das kostet dich auch keine Versicherungsprämien.





Hedging kann nach meiner Erfahrung schnell kompliziert und teuer werden(wenn über längerere Zeiträume notwendig und viele Einzelwerte abgesichert werden müssen). Und der Markt kann manchmal wesentlich länger irrational bleiben wie einem lieb ist. Teilweise haben wir die relativ hohen Bewertungen einzelner Aktien ja schon seit 2 Jahren. Wer damals schon ausgestiegen ist hat auch einiges an Renditepotential verpasst. Aber jeder so wie er mag.





Wenn wir ehrlich sind, ist der Markt doch bereits relativ fragmentiert und verzerrt. Wir haben einzelne Aktien, die sehr gut gelaufen sind und sich jetzt in einer deutlichen Übertreibung befinden und viele andere Werte, die stagniert haben oder sogar deutliche Verluste verzeichnet haben. Siehe beispielsweise Nahrungsmittelbranche und Chemiewerte.





Momentan holpert es nur ein wenig. Meines Erachtens nach befinden wir uns zum jetzigen Zeitpunkt noch in keiner stärkeren Korrektur. Ein paar der "Blasen" haben geringfügig etwas Luft abgelassen. Selbst die etwas breitere Korrektur im April empfand ich jetzt nicht als etwas Außergewöhnliches. Ganz normales Marktgeschehen.





Wenn wir über einen Zeitraum von mehreren Monaten kontinuierlich korrigieren würden, teilweise überlagert von Einzelphasen mit Korrekturen wie sie bereits im April zu verzeichnen waren, dann könnte man von einer größeren Korrektur sprechen. Ich bin kein Fan von des Wortes "Crash". Eigentlich ist es ja nur eine Normalisierung einer vorherigen Übertreibungsphase. Und das kann auch durchaus mal gesund sein.





Es muss deshalb nicht zwangsläufig so kommen, dass alle Werte in Grund und Boden fallen. Vielleicht sehen wir auch eine Normalisierung bei leicht fallendem und teilweise seitlich laufenden Indexen und die massiven Übertreibungen einzelner Werte kommen deutlich zurück, normalisieren sich und die bereits verprügelten Werte tendieren eher seitwärts oder erholen sich sogar ein klein wenig. In so einem Marktumfeld würden Versicherungsprämien für Absicherungsgeschäfte dann Verluste akkumulieren.





Es gab Zeiten an der Börse in welchen auch über längere Zeiträume hinweg weder ein ausgeprägter Bullen- noch Bärenmarkt vorherrschte. Der Markt stark vereinfacht formuliert eine Dekade eher seitwärts gelaufen ist. Viele haben das nur verdrängt oder sind einfach noch nicht lange genug dabei um so ein Phase miterlebt zu haben.





Auch, weil die Börsen die letzten Jahre seit der Finanzkrise mit Ausnahme von Corona eigentlich kontinuierlich in einem durchgehenden Bullenmarkt unterwegs waren.





Ich würde versuchen locker zu bleiben. Leg dir eine klare Strategie zurecht auf die du im Falle etwaiger Turbolenzen zurückgreifen kannst.





Analytisch betrachtet zeigen viele Indikatoren bereits an, dass wir uns im Bereich einer deutlichen Übertreibung befinden. In diesen Charts ist aber auch eine gewisse Verzerrung enthalten, da die Gewichtungen einzelner Aktien auf Grund ihrer extrem hohen Marktkapitalisierung das stark beeinflussen und dies historisch betrachtet früher in dieser Form nicht der Fall gewesen ist und daher meines Erachtens nach auch nur bedingt miteinander vergleichbar ist.













Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5931/board/20251121173432-b2545cf8f5a6ac00783e4867963e9206fac6cfee44bdb9a74.png





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5931/board/20251121173432-76268b55442af64fb910d139a654258983339730437e343a2.png