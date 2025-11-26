Geheimnisse. Vereinfacht. Ein vollständig integrierter Tresor für die Verwaltung vertraulicher Daten mit integriertem Hardware-Sicherheitsmodul

OTTAWA, Ontario, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Crypto4A Technologies Inc., ein Marktführer im Bereich quantensicherer Cybersicherheitslösungen, gab heute die Einführung von QxVault bekannt, einer bahnbrechenden Plattform für die Verwaltung geheimer Daten, die ein FIPS 140-3 Level 3-konformes Hardware-Sicherheitsmodul (HSM) für die robuste Verwaltung geheimer Daten integriert. QxVault wurde für die Gegenwart und die Post-Quanten-Ära entwickelt und ermöglicht die sichere Verwaltung von Geheimnissen, Anmeldedaten und API-Schlüsseln mit integrierter Krypto-Agilität und Souveränität, ohne dass HSM-Kentnisse erforderlich sind.

QxVault wurde unter Verwendung erstklassiger Open-Source-Tools für die Verwaltung geheimer Daten entwickelt und basiert auf dem Quantum Assured Security Module (QASM) und QxOS von Crypto4A. Es ermöglicht Unternehmen, die Speicherung geheimer Daten zu vereinheitlichen, die Rotation von Anmeldedaten zu automatisieren und Compliance-Vorgaben zu erfüllen, während sie sich gleichzeitig auf die bevorstehenden Umwälzungen durch Quantencomputer vorbereiten.

„Die Mission von eMudhra/CertiNext war es schon immer, durch eine sichere Identitäts- und Authentifizierungsinfrastruktur Vertrauen in der digitalen Welt aufzubauen", erklärte Scott Rea, Geschäftsleiter von eMuhdra/CertiNext. „Die Partnerschaft mit Crypto4A zur Bereitstellung von QxVault ermöglicht es uns, dieses Vertrauen jetzt und auch in der quantensicheren Ära weiter auszubauen. Das integrierte HSM und die nahtlose Skalierbarkeit bieten die Leistung und Sicherheit, die unsere Kunden benötigen."

QxVault: Geheimnisse. Vereinfacht.

Integrierte Hardware-Sicherheit: Integriertes quantensicheres, kryptoagiles HSM mit QASM-Technologie

Integriertes quantensicheres, kryptoagiles HSM mit QASM-Technologie Geringere Komplexität: Einheitliche Architektur, die die Herausforderungen der Integration und Wartung verschiedener Anbieter beseitigt

Einheitliche Architektur, die die Herausforderungen der Integration und Wartung verschiedener Anbieter beseitigt Kosteneffizienz: Unbegrenzte Client-Lizenzen und transparentes Preismodell

Unbegrenzte Client-Lizenzen und transparentes Preismodell Garantierte Souveränität: Volle Kontrolle über Schlüssel und kryptographische Operationen. Volle Kontrolle darüber, wo Geheimnisse gespeichert werden

Volle Kontrolle über Schlüssel und kryptographische Operationen. Volle Kontrolle darüber, wo Geheimnisse gespeichert werden Nahtlose Bereitstellung: Bereitstellung vor Ort oder in einer privaten Cloud mit automatischem Clustering und ohne HSM-Kenntnisse

Bereitstellung vor Ort oder in einer privaten Cloud mit automatischem Clustering und ohne HSM-Kenntnisse API-Kompatibilität: Kompatible APIs und Integrationen über ein breites Ökosystem hinweg durch Nutzung der besten Open-Source-Geheimnisverwaltung

Kompatible APIs und Integrationen über ein breites Ökosystem hinweg durch Nutzung der besten Open-Source-Geheimnisverwaltung Zukunftssichere Sicherheit: Unterstützung von klassischer und Post-Quantum-Kryptografie mit hardwarebasierter Agilität

„Geheimnisse sind für moderne Cloud-Infrastrukturen von entscheidender Bedeutung, von lokalen Systemen bis hin zu den schnell wachsenden Ökosystemen von KI und Kubernetes. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, mit der zunehmenden Verbreitung von Geheimnissen, Verstößen und steigendem Compliance-Druck umzugehen", erklärte John O'Connor, Vizepräsident für Produktmanagement bei Crypto4A. „Mit QxVault verfolgen wir das Ziel, diese zunehmende Komplexität zu beseitigen und Unternehmen die vollständige Kontrolle darüber zu geben, wie ihre Geheimnisse geschützt werden. Durch die enge Integration eines quantensicheren HSM und integrierter Rechenleistung direkt in QxVault vereinfachen wir die Bereitstellung von FIPS-zertifiziertem, hardwarebasiertem Geheimnismanagement erheblich und bieten gleichzeitig die Flexibilität und Kontrolle, die die heutigen Infrastrukturanforderungen erfordern."