    Widersprüchliche Berichte zu Nationalgardisten

    Für Sie zusammengefasst
    • Unklarer Zustand der angeschossenen Gardisten.
    • Gouverneur sprach zunächst von zwei Toten.
    • Widersprüchliche Berichte über deren Zustand.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der genaue Zustand der beiden in Washington angeschossenen US-Nationalgardisten ist nach Angaben des US-Gouverneurs von West Virginia, Patrick Morrisey, weiter unklar. Der Gouverneur hatte zuvor mitgeteilt, die beiden seien tot. Nun berichtete er in einem weiteren Post im Netz von angeblich widersprüchlichen Berichten. "Wir erhalten derzeit widersprüchliche Berichte über den Zustand unserer beiden Gardisten und werden weitere Informationen bereitstellen, sobald wir vollständigere Informationen erhalten", schrieb der Republikaner auf der Plattform X. Nähere Angaben machte er nicht.

    Zuvor hatte er auf X und Facebook erklärt, dass die beiden angeschossenen Nationalgardisten gestorben seien. Die beiden Opfer stammten demnach aus diesem US-Bundesstaat. Große US-Medien griffen die Todesnachricht auf.

    Die Nationalgarden sind militärische Reserveeinheiten und Teil der US-Streitkräfte. Sie unterstehen im Normalfall der Kontrolle der Bundesstaaten und werden etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen oder anderen Notlagen eingesetzt. In bestimmten Situationen kann jedoch auch der US-Präsident das Kommando übernehmen. Für Washington bestehen Sonderregeln./gei/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
