Behörden
Nationalgardisten in 'kritischem Zustand'
Für Sie zusammengefasst
- US-Nationalgardisten in Washington nicht tot.
- Zustand der Gardisten als "kritisch" eingestuft.
- Falsche Meldung über Tod von Gouverneur West Virginia.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die beiden in Washington angeschossenen US-Nationalgardisten sind nach neuen Behördenangaben nicht tot. Sie seien in "kritischem Zustand", sagten FBI-Chef Kash Patel und Bürgermeisterin Muriel Bowser bei einer Pressekonferenz. Zuvor hatte der Gouverneur des Bundesstaates West Virginia mitgeteilt, die beiden Gardisten seien tot./gei/DP/he
