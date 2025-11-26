    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Nationalgardisten in 'kritischem Zustand'

    • US-Nationalgardisten in Washington nicht tot.
    • Zustand der Gardisten als "kritisch" eingestuft.
    • Falsche Meldung über Tod von Gouverneur West Virginia.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die beiden in Washington angeschossenen US-Nationalgardisten sind nach neuen Behördenangaben nicht tot. Sie seien in "kritischem Zustand", sagten FBI-Chef Kash Patel und Bürgermeisterin Muriel Bowser bei einer Pressekonferenz. Zuvor hatte der Gouverneur des Bundesstaates West Virginia mitgeteilt, die beiden Gardisten seien tot./gei/DP/he



    dpa-AFX
