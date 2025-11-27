FGR sichert sich die exklusiven weltweiten Produktions- und Vertriebsrechte für Graphen-Kohlenstoffpaste

Highlights

First Graphene schließt eine Exklusivvereinbarung mit Halocell Australia über die Entwicklung, Produktion, Vermarktung und den Vertrieb von Graphen-basierten Kohlenstoffpaste-Produkten.

Kohlenstoffpaste ist eine leitfähige Beschichtung, die zur Leistungssteigerung in einer Reihe von flexiblen gedruckten Elektronik-, Energieerzeugungs- und Speichergeräten eingesetzt wird.

Das marktreife Produkt wird bereits in Perowskit-Solarzellen von Halocell eingesetzt und verfügt über eine Vielzahl gängiger Anwendungsmöglichkeiten.

SYDNEY, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- First Graphene Limited (ASX:FGR; „First Graphene" oder „das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine exklusive Lizenzvereinbarung („Vereinbarung") mit Halocell Australia („Halocell") über die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von mit Graphen angereicherter Kohlenstoffpaste geschlossen hat.

Die auf 12 Monate angelegte Vereinbarung gewährt First Graphene die weltweite Exklusivität für die Entwicklung und den Vertrieb des PureGRAPH-haltigen Produkts, wobei Halocell eine Lizenzgebühr von 10 % auf den Umsatz erhält und das Produkt für die Herstellung seiner im Handel erhältlichen Perowskit-Solarzellen („PSC") verwenden darf.

Dies ist eine Ergänzung zu der bestehenden Vereinbarung über gemeinsame Entwicklung und der Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Rahmen des Cooperative Research Centre Project (CRC-P), die im Juni 2022 bzw. August 2023 geschlossen wurden.

Marktreifes Produkt mit zahlreichen Anwendungsbereichen

Im Rahmen der bestehenden CRC-P-Partnerschaftsvereinbarung haben FGR und Halocell erfolgreich die Einführung von Graphen in Kohlenstoffpaste untersucht und umgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Feinabstimmung der Formulierung, Konzentrationen, Komponenten und Synthesen lag.

Die Paste wird bereits bei der Herstellung der PSCs von Halocell verwendet, wodurch die PSC-Effizienz auf über 30 % verdoppelt und die Produktionskosten durch die Roll-to-Roll-Abscheidungstechnologie („R2R") zur Herstellung von Dünnschicht-Perowskiten erheblich gesenkt werden konnten.

Sie wird gegenüber herkömmlichen Leitern wie Gold bevorzugt, da sie erhebliche Material- und Produktionskosteneinsparungen ermöglicht und gleichzeitig eine hohe Leistungsabgabe und verbesserte Robustheit bietet.

Die PSCs für den Innenbereich von Halocell werden aufgrund ihrer Fähigkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine hohe Energieumwandlungseffizienz zu erzielen, bereits weltweit für den Einsatz in kleinen elektronischen Geräten vertrieben.