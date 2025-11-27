Beyless erhält ASPICE CL2-Zertifizierung für die Qualität seiner Fahrzeugsystemsoftware

Diese Leistung ist besonders bedeutsam, da sie zeigt, dass das Unternehmen durch die Einführung internationaler Softwareentwicklungsprozesse bereits in frühen Entwicklungsphasen objektive Qualitätszuverlässigkeit sichergestellt hat, selbst in einem Umfeld, das strenge Bewertungen und Überprüfungen erfordert. Insbesondere die vollständige Abdeckung der Bereiche Design, Bewertung und Validierung innerhalb des V-Zyklus von CL2 SYS 1–5 bis SWE 1–6 ist ein Novum in Korea.

SEOUL, Südkorea, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Beyless, ein führendes Unternehmen im Bereich Mobilitätssoftwaretechnologie, gab am 14. November bekannt, dass es die ASPICE Level-2-(CL2)-Zertifizierung erhalten hat, einen internationalen Standard zur Bewertung der Qualität von Automobilsoftware.

ASPICE CL2 ist eine internationale Zertifizierung, die die systematische und konsistente Durchführung des gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus validiert, einschließlich Entwicklungsplanung, Anforderungsmanagement, Designvalidierung, Tests und Verifizierung. Sie ist zu einer unverzichtbaren Qualifikation für die Zusammenarbeit mit globalen OEMs und Tier-1-Zulieferern geworden.

Mit dieser Zertifizierung hat Beyless alle ASPICE-Bewertungskriterien in 15 Prozessbereichen erfüllt, darunter MAN, SYS, SWE und SUP. Dies bestätigt, dass das Unternehmen einen strukturierten und wiederholbaren Softwareentwicklungsprozess etabliert hat, der über die einfache Implementierung von Funktionen hinausgeht. Bemerkenswert ist, dass die CL2-Bewertung nicht durch traditionelle dokumentbasierte Überprüfungen durchgeführt wurde, sondern durch eine Infrastruktur, die in ein Application Lifecycle Management (ALM)-System integriert ist. Dies bestätigt, dass Beyless ein wiederholbares und nachhaltiges Qualitätsmanagement-Framework sichergestellt hat und ein Niveau erreicht hat, das den Qualitätsanforderungen globaler OEMs gerecht wird.

Hyung-Jun Kim, CEO von Beyless, erklärte: „Diese Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein, der unsere Fähigkeiten als weltweit führender Anbieter von Mobilitätssoftware unter Beweis stellt. Durch diese Errungenschaft werden wir die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Infotainment-Systeme weiter verbessern und die Zusammenarbeit mit globalen OEMs und Tier-1-Partnern ausbauen."

Er fügte hinzu: „Die ASPICE CL2-Zertifizierung unterstreicht das Engagement von Beyless für Qualitätsinnovation und die Einhaltung internationaler Standards. In Zukunft werden wir Zertifizierungen auf Serienproduktionsniveau und höhere Leistungsstufen, einschließlich CL3 und darüber hinaus, anstreben, um unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt weiter zu stärken."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832501/ASPICE.jpg

