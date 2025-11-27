REBOUND bei Steyr-Aktie! ABSTURZ bei Nel und thyssenkrupp nucera! SKALIERUNG bei dynaCERT? Wasserstoff wird in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Doch Unternehmen wie Nel und thyssenkrupp nucera erwirtschaften trotz hoher Umsätze keine nachhaltigen Gewinne. Dagegen überzeugt die Brückentechnologie von dynaCERT immer mehr Unternehmen. …



