REBOUND bei Steyr-Aktie! ABSTURZ bei Nel und thyssenkrupp nucera! SKALIERUNG bei dynaCERT?
Wasserstoff wird in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Doch Unternehmen wie Nel und thyssenkrupp nucera erwirtschaften trotz hoher Umsätze keine nachhaltigen Gewinne. Dagegen überzeugt die Brückentechnologie von dynaCERT immer mehr Unternehmen. …
Wasserstoff wird in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Doch Unternehmen wie Nel und thyssenkrupp nucera erwirtschaften trotz hoher Umsätze keine nachhaltigen Gewinne. Dagegen überzeugt die Brückentechnologie von dynaCERT immer mehr Unternehmen. Ohne großen Aufwand lässt sich das Nachrüstkit für Dieselmotoren installieren und damit Kraftstoff sparen sowie Emissionen senken. Gelingt der Roll-out, sollte ein skalierbares Geschäftsmodell die Aktie antreiben. Abgestürzt ist thyssenkrupp nucera. Warum notiert die Aktie auf Allzeittief? Bei Steyr läuft der Rebound. Analysten sehen bei der Aktie des Anbieters von Spezialmotoren noch mehr Potenzial
