Juspay und Sabre kündigen strategische Vereinbarung zur Transformation des Reisezahlungsverkehrs an

Die Zusammenarbeit schafft die Grundlage für skalierbare, zukunftsweisende Lösungen für die Zahlungsabwicklung im weltweiten Reiseverkehrsökosystem.

Gemeinsam wollen die Unternehmen das Bezahlerlebnis für Reisende verbessern, indem sie die Geschwindigkeit, die Sicherheit und den Komfort erhöhen.

BENGALURU, Indien, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Juspay, ein globaler Anbieter von Zahlungstechnologien für Unternehmen und Banken, und Sabre Direct Pay, ein Geschäftsbereich der Sabre Corporation, einem führenden Software- und Technologieunternehmen für die globale Reisebranche, gaben heute eine strategische globale Vereinbarung zur Umgestaltung des Zahlungsverkehrs für Reiseunternehmen und deren Kundinnen und Kunden bekannt. Die Zusammenarbeit verbindet die hochmoderne Technologie von Juspay für die Zahlungsabwicklung mit dem Netzwerk von Sabre zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Onlinebuchungen werden bis 2026 voraussichtlich ein Volumen von 1,2 Billionen US-Dollar erreichen und somit fast 65 % aller Reisetransaktionen ausmachen.

Die beiden Unternehmen haben sich zum Ziel gesetzt, den Reisezahlungsverkehr weltweit zu modernisieren, um die Konversionsrate zu erhöhen, die Sicherheit zu verbessern und die Kundenzufriedenheit in allen Märkten zu steigern. Sie bieten Reiseanbietern skalierbare, branchenspezifische Funktionen, wie z. B. Zugang zu lokalen Zahlungsmethoden, schnellere Markteinführung, optimierte grenzüberschreitende Zahlungen, nahtlose Kassiervorgänge, intelligente Werbemittel, optimierte Abstimmung über mehrere Quellen und vieles mehr. Juspay wird außerdem seine Tokenisierungslösung in Sabre Direct Pay integrieren, um die Sicherheit und Effizienz von Reisezahlungen zu verbessern und es Fluggesellschaften, Hotels und Buchungsmaschinen zu ermöglichen, Transaktionen nahtlos zu verarbeiten, ohne sensible Kartendaten zu verarbeiten.