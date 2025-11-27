    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Handelsblatt' zur Regierungserklärung von Merz

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz kündigt neuen Generationenkonsens an.
    • Jüngere sollen Rentenpaket nicht blockieren.
    • Reformen in Pflege, Gesundheit und Haushalt nötig.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Regierungserklärung von Merz:

    "In seiner Regierungserklärung kündigte Merz nun einen 'neuen Konsens der Generationen' an. Im Kern war es ein nett verpacktes 'Basta' an die Jüngeren in der Fraktion: Sie sollen das Rentenpaket der Koalition nicht weiter blockieren oder gar mit ihrem Veto zu Fall bringen. Gleichzeitig bot die Erklärung einen Ausblick auf jene Reformen, wegen derer die Merz-Anhänger der Union ihre Stimme gegeben hatten. Die Partei- und Koalitionsspitzen müssen am Donnerstag im Koalitionsausschuss klären, mit welchem Mandat die geplante Rentenreform vorangetrieben werden soll. Nur wenn deutlich wird, dass dort eine nachhaltige Reform vorbereitet und anschließend auch umgesetzt wird, könnten manche Kritiker dazu bewegt werden, dem Rentenpaket doch noch zuzustimmen. Die Rente ist dabei noch die kleinste Baustelle im Vergleich zu den Problemen in Pflege und Gesundheit. Ähnliches gilt für die Reform des Bundeshaushalts. Viel Geld versickert in wirkungslosen Förderprogrammen."/yyzz/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Handelsblatt' zur Regierungserklärung von Merz "Handelsblatt" zur Regierungserklärung von Merz: "In seiner Regierungserklärung kündigte Merz nun einen 'neuen Konsens der Generationen' an. Im Kern war es ein nett verpacktes 'Basta' an die Jüngeren in der Fraktion: Sie sollen das Rentenpaket …