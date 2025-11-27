    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Münchner Merkur' zu Merz/Regierungserklärung

    Für Sie zusammengefasst
    • Kanzler fordert Geduld, doch Deutsche sind ungeduldig.
    • Wirtschaft stagniert, Arbeitslosigkeit steigt weiter an.
    • Merz hat Unterstützung, aber Fortschritt bleibt gering.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz/Regierungserklärung:

    "In seiner Regierungserklärung bat der Kanzler um etwas, was ihm die meisten Deutschen nach sechs Monaten im Amt nicht mehr schenken wollen: Geduld. Und wer wollten ihnen das verdenken? Die Wirtschaft stagniert seit 2019, die Arbeitslosenzahlen steigen, die Industrie flieht. Geduld ist ein Luxus, den sich unser Land nicht mehr leisten kann. Und doch: Eine bessere Wahl als Friedrich Merz, der viel verspricht, aber wegen der Blockade der SPD nur in Minischritten vorankommt, hat unser Land nicht. Dass die Rivalen Wüst und Söder ihn öffentlich stützen müssen, zeigt den Ernst der Lage. Die Rentenrebellen von der JU und die sie anfeuernden Wirtschaftskapitäne wissen: Geht der Kanzler im Rentenstreit unter, dann treibt das Staatsschiff in stürmischer See ins Ungewisse."/yyzz/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
