    Pressestimme

    'Augsburger Allgemeine' zur Generaldebatte im Bundestag

    Für Sie zusammengefasst
    • Demokratie erfordert politische Repräsentation.
    • Kanzler vermittelt Eindruck der Überlegenheit.
    • Entfremdung betrifft auch Teile seiner Partei.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Generaldebatte im Bundestag:

    "Eine funktionierende Demokratie zeichnet sich durch politische Repräsentation und das Prinzip der Volkssouveränität aus. Der Bundeskanzler erweckt jedoch den Eindruck - die Generaldebatte zeigte es wieder -, über allem zu stehen: Er macht es richtig, die anderen haben es nur noch nicht begriffen. Entfremdung ist die Folge - der Rentenstreit zeigt, dass das inzwischen sogar für Teile seiner Partei gilt."/yyzz/DP/stw



    dpa-AFX
