    VW-Betriebsrat feiert 80-jähriges Bestehen

    Foto: Ole Spata - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW -Betriebsrat feiert am Donnerstag (13.30 Uhr) den 80. Jahrestag der Mitbestimmung im Wolfsburger Werk. Beim Festakt in der Autostadt werden auch Konzernchef Oliver Blume und Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) mit Grußworten erwartet, ebenso die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner. Die Festrede hält Eva Umlauf, Präsidentin des Internationalen Auschwitz Komitees.

    Zwischen dem VW-Betriebsrat und dem Komitee gibt es eine jahrzehntelange Zusammenarbeit rund um die Erinnerungskultur. Häftlinge aus dem KZ Auschwitz waren während des Zweiten Weltkriegs in dem heutigen VW-Werk als Zwangsarbeiter eingesetzt worden.

    Mit der Feier wird darin erinnert, dass sich an diesem Tag vor genau 80 Jahren bei Volkswagen die erste Vertretung der Belegschaft konstituiert hatte. Der 75. Jahrestag wurde 2020 wegen der Corona-Pandemie nur als Online-Veranstaltung begangen. Die Festrede hielt damals Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) als Ehrengast. Schröder war zu seiner Zeit als Ministerpräsident von 1990 bis 1998 Mitglied im VW-Aufsichtsrat./fjo/DP/he

    Verfasst von dpa-AFX
