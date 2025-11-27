VW-Betriebsrat feiert 80-jähriges Bestehen
- VW-Betriebsrat feiert 80 Jahre Mitbestimmung heute.
- Grußworte von Blume, Lies und IG-Metall-Vorsitzender.
- Festrede von Eva Umlauf, Präsidentin Auschwitz-Komitee.
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW -Betriebsrat feiert am Donnerstag (13.30 Uhr) den 80. Jahrestag der Mitbestimmung im Wolfsburger Werk. Beim Festakt in der Autostadt werden auch Konzernchef Oliver Blume und Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) mit Grußworten erwartet, ebenso die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner. Die Festrede hält Eva Umlauf, Präsidentin des Internationalen Auschwitz Komitees.
Zwischen dem VW-Betriebsrat und dem Komitee gibt es eine jahrzehntelange Zusammenarbeit rund um die Erinnerungskultur. Häftlinge aus dem KZ Auschwitz waren während des Zweiten Weltkriegs in dem heutigen VW-Werk als Zwangsarbeiter eingesetzt worden.
Mit der Feier wird darin erinnert, dass sich an diesem Tag vor genau 80 Jahren bei Volkswagen die erste Vertretung der Belegschaft konstituiert hatte. Der 75. Jahrestag wurde 2020 wegen der Corona-Pandemie nur als Online-Veranstaltung begangen. Die Festrede hielt damals Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) als Ehrengast. Schröder war zu seiner Zeit als Ministerpräsident von 1990 bis 1998 Mitglied im VW-Aufsichtsrat./fjo/DP/he
Auch über den Zustand von VW sei die Familie entsetzt. Sie hält mehr als die Hälfte der Stimmrechte in dem Unternehmen. Es müsse sich vieles ändern, zitiert fas HANDELSBLATT (kostenpflichtig) einen engen Berater der Familie:
Volkswagen: Eingepreiste Risiken und starke Dividende
Liebe Dividenden-Anlegerin, lieber Dividenden-Anleger,
ich weiß, dass viele von Ihnen in den vergangenen Monaten verunsichert waren.
Die zahlreichen Meldungen rund um Volkswagen haben die Stimmung gedrückt – Abschreibungen, Gegenwind in wichtigen Märkten und Probleme bei der Tochter Porsche.
Doch genau in solchen Phasen lohnt sich der klare Blick: Was ist wirklich neu? Und was ist längst im Kurs angekommen? Bei Volkswagen ist das jetzt der entscheidende Punkt.
Was Volkswagen belastet – und warum es im Kurs steckt
Volkswagen musste im 3. Quartal rund 3 Mrd.€ auf die Porsche-Beteiligung abschreiben und zusätzlich 2,1 Mrd.€ für gemeinsame Fahrzeugprojekte zurückstellen. Das sind schmerzhafte Sonderbelastungen, aber keine Überraschung mehr. Porsche steckt mitten in einer Phase, in der kein Stein auf dem anderen bleibt, lieferte aber dennoch ein ordentliches Ergebnis.
Und genau das zeigt sich im Kurs: Die Aktie reagierte kaum noch. Der Markt hat diese Probleme verarbeitet. Für mich ist klar: Die schlechten Nachrichten haben ihren Schrecken verloren.
Solides Kerngeschäft trotz Gegenwind – und eine starke Dividendenbasis
In den ersten neun Monaten hat Volkswagen 6,6 Mio. Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 1% gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz lag mit 239 Mrd.€ leicht über dem Vorjahreswert. Europa wächst mit 6,1%, während Nordamerika und China schwächer laufen. In Nordamerika belasten höhere Einfuhrzölle das Geschäft; in China nimmt die Nachfrage nach europäischen Marken ab, weil heimische Hersteller gezielt bevorzugt werden.
Zusätzlich bleibt die Chipversorgung angespannt. Ein Beispiel dafür ist der Streit rund um Nexperia – einen niederländischen Chiphersteller, der inzwischen einem chinesischen Eigentümer gehört. Die niederländische Regierung prüft eine mögliche Verstaatlichung aus Sicherheitsgründen. Das hat neue Exportbeschränkungen ausgelöst, die die Versorgung mit bestimmten Chips erschweren und das Risiko von Produktionsstopps erhöhen. Diese Engpässe sind in den eng getakteten Lieferketten der Branche besonders kostspielig.
Parallel dazu bleibt Volkswagen für Dividenden-Anleger attraktiv. Die Rendite liegt aktuell bei rund 4,5%. Das Dividendenwachstum schwankte in den vergangenen Jahren: Zuletzt gab es einen Rückgang von knapp 30%, davor jedoch ein durchschnittliches Wachstum von über 8% in fünf Jahren. Die Ausschüttungen hängen stark vom Ergebnis ab – in schwachen Jahren niedriger, in starken Jahren überdurchschnittlich hoch. Genau diese zyklische Komponente macht die Aktie für langfristige Anleger interessant.
Warum die Bewertung jetzt zählt – und was das für Sie bedeutet
Die Aktie ignoriert inzwischen selbst größere Belastungen. Das deutet darauf hin, dass die Talsohle erreicht sein könnte. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich unter 8 ist Volkswagen attraktiv bewertet. Jede positive Überraschung beim Gewinn würde diese Bewertung sofort weiter verbessern. Dazu kommt ein stabiler Absatz in Europa, wo zwei Drittel aller Fahrzeuge verkauft werden.
Nach Jahren der Zurückhaltung besteht Modernisierungsbedarf – und mit der angehobenen Wachstumsprognose der Bundesregierung steigen die Chancen, dass diese Nachfrage anzieht. Für mich überwiegen die positiven Überraschungspotenziale.
Fazit: Was bedeutet das jetzt für Sie als Dividenden-Anleger?
Volkswagen bietet aktuell einen seltenen Mix aus hoher Dividendenrendite, solider Substanz und attraktiver Bewertung. Die schwierigen Nachrichten sind verarbeitet, und das operative Geschäft zeigt trotz Gegenwind Stabilität.
Wenn Sie auf dividendenstarke Titel mit Erholungschance setzen möchten, sollten Sie sich die Volkswagen-Vorzugsaktie jetzt näher anschauen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren Anlageentscheidungen!
Ihr
Dr. Bastian Siegert
Redaktionsschluss: 19.11.2025, 16:40 Uhr