Zahl der Retouren steigt auf Rekordwert
- Rekordzahl an Retouren: 550 Millionen Pakete 2024.
- Fast jedes vierte Online-Paket wird zurückgeschickt.
- Onlinehandel wächst, Umsätze der Top-Shops steigen.
BAMBERG/KÖLN (dpa-AFX) - Kunden in Deutschland schicken in diesem Jahr laut einer Prognose so viele online bestellte Produkte zurück wie nie zuvor. Die Zahl der Retourenpakete dürfte voraussichtlich auf 550 Millionen steigen, sagte der Retourenforscher Björn Asdecker von der Universität Bamberg. "Das ist ein Rekord." Grund ist der wieder anziehende Onlinehandel - wodurch auch die Zahl der meist kostenlosen Rücksendungen steigt.
Fast jedes vierte Online-Paket hierzulande wird laut Asdecker komplett oder teilweise zurückgeschickt. Während der Pandemie bestellten die Menschen mehr im Internet, die Zahl der Rücksendungen stieg 2021 auf etwa 530 Millionen. Nach einem Rückgang in den Folgejahren erreichte sie 2024 erneut dieses Niveau. Laut einer Studie des Handelsforschungsinstituts EHI ist die Retourenquote unverändert hoch. Am häufigsten zurückgeschickt wird Kleidung.
Der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BPEX) erwartet, dass 2025 in Deutschland rund 4,37 Milliarden Sendungen befördert werden - etwa zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Der klassische Onlinehandel wächst besonders stark. Das EHI erwartet, dass die größten 1.000 Onlineshops in Deutschland ihre Umsätze in diesem Jahr um mehr als fünf Prozent steigern können./cr/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 229,2 auf Nasdaq (27. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +2,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,11 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +4,73 %/+35,28 % bedeutet.
...Trotz massiver Investitionen in KI-Infrastruktur und Rechenzentren verliert die Amazon-Aktie deutlich. Anleger zeigen sich besorgt über die hohen Ausgaben und deren Auswirkungen auf die Gewinne. ....
Wachablösung an der Spitze
Dabei stimmen die fundamentalen Aussichten eigentlich optimistisch. Prognosen deuten darauf hin, dass der Konzern im Geschäftsjahr 2025 erstmals Walmart beim Jahresumsatz überholen könnte – eine historische Wachablösung, die den strukturellen Wandel zum E-Commerce und Cloud-Computing unterstreicht.
Amazon ist längst keine reine Wachstumsstory mehr, sondern eine Gewinnmaschine, die nun massiv reinvestiert. Die aktuelle Skepsis erinnert fatal an die frühen AWS-Jahre – und damals lagen die Zweifler bekanntlich falsch. Der Fokus richtet sich nun voll auf das Weihnachtsgeschäft und die Frage: Ist das der günstige Einstieg vor dem nächsten Boom oder der Beginn einer längeren Durststrecke, bis die KI-Milliarden Früchte tragen?...https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-mi…