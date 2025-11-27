    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 27. November 2025

    • Baywa und Norsk Hydro präsentieren wichtige Zahlen.
    • Verbraucher- und Wirtschaftsvertrauen in Europa erwartet.
    • Verschiedene Konferenzen und Verhandlungen in Deutschland.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 27. November 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHE: Sika AG, Investor Day
    FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: Industriegewinne 10/25
    08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 12/25
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/25
    10:00 EUR: Geldmenge M3 10/25
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/25
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)
    11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/25
    13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 29/30.10.25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Hybrid-Symposium von «Börsen-Zeitung» und PwC: «Kreditgeschäft der Zukunft», Frankfurt/M. U.a. mit Christian Gerhardt (Deutsche Bank), Hinrich Holm (Investitionsbank Berlin), Melanie Kehr (KfW) und Eva Wunsch-Weber (Frankfurter Volksbank Rhein/Main)

    09:30 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung der LBBW unter dem Motto «(Ein)blicke in neue Zeiten - Was 2026 wichtig wird» - mit Robert Habeck (Grüne) In verschiedenen Panels diskutieren Expertinnen und Experten u.a. über Kapitalmärkte, KI und die Perspektiven deutscher Schlüsselindustrien. + 11.20 Panel «Quo vadis Energiewende?» mit dem ehemaligen Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck

    09:30 DEU: Recharge Wind Power Summit - Fachkonferenz über die Zukunft der Windenergie, Hamburg

    09:30 DEU: Verwaltungsgericht verhandelt über Klage von Mercedes-Benz wegen Rückrufbescheiden des Kraftfahrtbundesamtes zu Abschalteinrichtungen, Schleswig

    10:00 DEU: KPMG Banking Day zur Zukunft der Banken U.a. mit FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner, der Commerzbank-Vorstandsvorsitzenden Bettina Orlopp und Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender FC Bayern München.

    10:00 DEU: Konsumklima Summit 2025, Berlin

    10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch KfW: «Die deutsche Industrie am Scheideweg» mit dem Chefvolkswirt der staatlichen Förderbank, Dirk Schumacher

    10:30 DEU: Erneut Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht im Streit um Offshore Windpark Butendieck in der Nordsee, Münster

    11:00 DEU: Bundessozialgericht prüft Einkommensanrechnung des Ehepartners bei Grundrente, Kassel Das Einkommen eines Ehepartners wird bei der Grundrente - anders als bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften - angerechnet. Der 5. Senat des Bundessozialgerichts soll entscheiden, ob das verfassungswidrig ist.

    11:00 DEU: Online-Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm, Eltville am Rhein

    11:00 DEU: Presse Roundtable der von Poll Immobilien GmbH «Wohneigentum ermöglichen - Neubau und Revitalisierung: Was 2026 geschehen muss», Frankfurt/M.

    12:30 DEU: Festakt bei Volkswagen: «Unsere Mitbestimmung wird 80 Jahre», Wolfsburg Festrede von Eva Umlauf und Grußworte von Daniela Cavallo, Oliver Blume, Olaf Lies und Christiane Benner.

    14:00 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den Ministerpräsidenten der Republik Estland, Kristen Michal

    18:00 DEU: bankendialog «Leitwährungsdiskussion und Kapitalflüsse - wie können Deutschland und der Euroraum profitieren?», Berlin U.a. mit dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Heiner Herkenhoff

    QAT: Geneva International Motor Show (GIMS), Doha

    KGZ: Kremlchef Wladimir Putin bei Gipfeltreffen des Verteidigungsbündnisses Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS)

    HINWEIS
    USA: Feiertag, Börse geschlossen
