    E-Autobauer aus China

    Li Auto schockt mit Verlusten und schwacher Prognose – Aktie trotzdem im Plus!

    Li Auto rutscht überraschend in die Verlustzone, doch die Aktie steigt trotzdem nachbörslich leicht. Schwache Verkäufe und ein verhaltener Ausblick setzen den Hersteller unter Druck – Anleger hoffen auf eine Trendwende.

    Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.com

    Li Auto meldete einen bereinigten Nettoverlust von 359,7 Millionen Yuan (umgerechnet rund 50,5 Millionen US-Dollar). Der Umsatz brach im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozent auf umgerechnet 3,8 Milliarden US-Dollar ein. Damit wurden die Markterwartungen verfehlt: Die Wall Street hatte einen bereinigten Nettogewinn von 115,7 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 3,7 Milliarden Dollar erwartet.

    Obwohl die Zahlen enttäuschend ausfielen, gewannen die in New York gelisteten Hinterlegungsscheine nach Börsenschluss 0,6 Prozent auf 18,43 US-Dollar hinzu.

    Seit Jahresbeginn hat Li Auto rund 24 Prozent an Wert verloren, auch auf Zwölfmonatssicht steht ein Minus von 18 Prozent. Der anhaltende Absatzrückgang lastet schwer. Während das Unternehmen im dritten Quartal 2024 noch rund 153.000 Fahrzeuge verkaufte, waren es im jüngsten Quartal nur 93.211.

    Auch der Ausblick fällt verhalten aus. Für das laufende Quartal rechnet Li Auto mit Auslieferungen zwischen 100.000 und 110.000 Fahrzeugen. Der Umsatz soll zwischen 3,7 und 4,1 Milliarden US-Dollar liegen und damit deutlich unter den Schätzungen der Wall Street von im Schnitt 5,1 Milliarden US-Dollar.

    Der Druck auf Li Auto bleibt somit hoch. Anleger hoffen auf eine Trendwende bei den Verkäufen, doch der Wettbewerb auf dem chinesischen E-Auto-Markt wird immer härter. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Li Auto die Kurve kriegt oder weiter Marktanteile verliert.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Li Auto (A) (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 18,43USD auf Nasdaq (27. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
