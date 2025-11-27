    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Erholung geht nach bisher starker Woche etwas Schwung aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax zeigt wenig Bewegung, 0,1% höher bei 23.747 Punkten.
    • Erholung um 2,7% im Wochenverlauf nach Rückgang.
    • Märkte hoffen auf Kriegsende in der Ukraine, USA pausiert.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner dreitägigen Erholung zeichnet sich im Dax am Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn etwa 0,1 Prozent höher auf 23.747 Punkte.

    Damit würde es der Dax zurück an seine 21-Tage-Linie schaffen. Im Wochenverlauf hat er sich bisher um 2,7 Prozent erholt, nachdem er am vergangenen Freitag mit 22.943 Punkten zwischenzeitlich auf das Niveau vom Mai abgesackt war.

    Getrieben werden die Märkte zuletzt insbesondere von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine. In den USA schaffte es der marktbreite S&P 500 am Vorabend wieder, just an seinen Korrekturtrend vom Rekord Ende Oktober heranzukommen.

    Am Donnerstag findet in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertags kein Handel statt./ag/zb





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
