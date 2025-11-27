DAX-FLASH
Erholung geht nach bisher starker Woche etwas Schwung aus
- Dax zeigt wenig Bewegung, 0,1% höher bei 23.747 Punkten.
- Erholung um 2,7% im Wochenverlauf nach Rückgang.
- Märkte hoffen auf Kriegsende in der Ukraine, USA pausiert.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner dreitägigen Erholung zeichnet sich im Dax am Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn etwa 0,1 Prozent höher auf 23.747 Punkte.
Damit würde es der Dax zurück an seine 21-Tage-Linie schaffen. Im Wochenverlauf hat er sich bisher um 2,7 Prozent erholt, nachdem er am vergangenen Freitag mit 22.943 Punkten zwischenzeitlich auf das Niveau vom Mai abgesackt war.
Getrieben werden die Märkte zuletzt insbesondere von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine. In den USA schaffte es der marktbreite S&P 500 am Vorabend wieder, just an seinen Korrekturtrend vom Rekord Ende Oktober heranzukommen.
Am Donnerstag findet in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertags kein Handel statt./ag/zb
Solange dieses Forum weiterhin mit dem üblichen, verlogenen Trash der R2D2 Bande überzogen und jeglicher Versuch eines sachlichen Austausches sofort weggebissen wird (siehe Daxxler vorhin), wird sich hier keinerlei Qualität mehr summieren.
Durchaus möglich aber wie ich gestern bereits schrieb, wäre mir dieses Szenario fast schon zu einfach bzw. zu offensichtlich.