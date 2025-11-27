Fortuna reicht technischen Bericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Schätzung ein, der das Entwicklungspotenzial des Goldprojekts Diamba Sud in Senegal hervorhebt

Vancouver, 26. November 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (-

freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemäß National Instrument 43-101 -

Standards of Disclosure for Mineral Projects einen technischen Bericht mit dem Titel „Goldprojekt Diamba Sud, Region Kédougou, Senegal” mit Datum vom 15. Oktober 2025 (der „technische Bericht”) eingereicht hat, der die Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) bestätigt, die zuvor in

der Pressemitteilung von Fortuna vom 15. Oktober 2025

bekannt gegeben wurde.