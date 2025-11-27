    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFortuna Mining AktievorwärtsNachrichten zu Fortuna Mining
    Fortuna reicht technischen Bericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Schätzung ein, der das Entwicklungspotenzial des Goldprojekts Diamba Sud in Senegal hervorhebt

    Vancouver, 26. November 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (- https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-on-strong-q3-resu ... -) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemäß National Instrument 43-101 -  Standards of Disclosure for Mineral Projects einen technischen Bericht mit dem Titel „Goldprojekt Diamba Sud, Region Kédougou, Senegal” mit Datum vom 15. Oktober 2025 (der „technische Bericht”) eingereicht hat, der die Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) bestätigt, die zuvor in der Pressemitteilung von Fortuna vom 15. Oktober 2025 bekannt gegeben wurde.

     

    Der technische Bericht ist auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR+ und auf EDGAR unter dem Profil des Unternehmens verfügbar. 

     

    Über Fortuna Mining Corp.

     

    Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio von Explorationsprojekten in Argentinien, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristige gemeinsame Werte durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com.

     

    IM NAMEN DES VORSTANDS

     

    Jorge A. Ganoza

    Präsident, CEO und Direktor

    Fortuna Mining Corp.

     

