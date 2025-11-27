AKTIE IM FOKUS
Puma mit neuen Übernahmespekulationen im Blick
- Puma-Aktien im Fokus wegen Übernahmespekulationen.
- Anta Sports und andere Firmen zeigen Kaufinteresse.
- Aktienwert fiel 66% und stabilisierte sich leicht.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Puma stehen mit neuen Übernahmespekulationen am Donnerstag im Fokus. Schon Mitte September war nach einem Artikel im "Manager Magazin" auf eine Übernahme durch Hedgefonds spekuliert worden. Der Auftrieb verpuffte jedoch schnell, und die Puma-Aktie sackte in der Vorwoche auf ein neues Tief seit dem Jahr 2015 ab.
Nun könnten neue Spekulationen die stark angewachsene Zahl der Pessimisten, die auf weiter fallenden Kurse setzen, auf dem falschen Fuß erwischen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet aus informierten Kreisen über Kaufinteresse aus China. So erwäge der Konkurrent Anta Sports einen Kauf der Herzogenauracher. Als weitere mögliche Interessenten nennt Bloomberg Li Ning und auch die japanische Asics.
Puma-Aktien hatten im laufenden Jahr fast 66 Prozent an Wert verloren, bevor sie sich seit etwa einer Woche etwas stabilisierten. Tags zuvor waren sie bereits stark./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,31 % und einem Kurs von 17,06 auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +18,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,00 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 2,76 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -20,89 %/+110,97 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603
Das denkt die wallstreetONLINE Community über PUMA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.
Ich kaufe kontinuierlich bei diesen Schnapperkursen seit Wochen nach. Schöne Bodenbildung. Und aktuell unter 10 % der Bewertung von Adidas. Finde den Fehler.
Sehe hier keine Insolvenz, man baut massiv Arbeitsplätze ab und strafft das Sortiment, vor allem das USA-Geschäft wird sich deutlich verändern.