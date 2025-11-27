    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    Puma mit neuen Übernahmespekulationen im Blick

    Puma-Aktien im Fokus wegen Übernahmespekulationen.
    Anta Sports und andere Firmen zeigen Kaufinteresse.
    Aktienwert fiel 66% und stabilisierte sich leicht.
    AKTIE IM FOKUS - Puma mit neuen Übernahmespekulationen im Blick
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Puma stehen mit neuen Übernahmespekulationen am Donnerstag im Fokus. Schon Mitte September war nach einem Artikel im "Manager Magazin" auf eine Übernahme durch Hedgefonds spekuliert worden. Der Auftrieb verpuffte jedoch schnell, und die Puma-Aktie sackte in der Vorwoche auf ein neues Tief seit dem Jahr 2015 ab.

    Nun könnten neue Spekulationen die stark angewachsene Zahl der Pessimisten, die auf weiter fallenden Kurse setzen, auf dem falschen Fuß erwischen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet aus informierten Kreisen über Kaufinteresse aus China. So erwäge der Konkurrent Anta Sports einen Kauf der Herzogenauracher. Als weitere mögliche Interessenten nennt Bloomberg Li Ning und auch die japanische Asics.

    Puma-Aktien hatten im laufenden Jahr fast 66 Prozent an Wert verloren, bevor sie sich seit etwa einer Woche etwas stabilisierten. Tags zuvor waren sie bereits stark./ag/jha/

    ISIN:DE0006969603WKN:696960

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
