Puma mit neuen Übernahmespekulationen im Blick

Puma-Aktien hatten im laufenden Jahr fast 66 Prozent an Wert verloren, bevor sie sich seit etwa einer Woche etwas stabilisierten. Tags zuvor waren sie bereits stark./ag/jha/

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,31 % und einem Kurs von 17,06 auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +18,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,00 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 2,76 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -20,89 %/+110,97 % bedeutet.