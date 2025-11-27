Adler Group: Starke 9M‑2025‑Performance, Vermietung boomt, Verkäufe kommen voran
Trotz rückläufiger Nettomieten zeigt die Adler Group S.A. im Vermietungsgeschäft Stärke, treibt Projektverkäufe voran und sichert ihre Kapitalstruktur langfristig ab.
- Adler Group S.A. berichtet für die ersten neun Monate 2025 von einer starken Performance im Vermietungsgeschäft und Fortschritten bei Projektverkäufen.
- Das Berliner Mietportfolio verzeichnet ein flächenbereinigtes Mietwachstum von 3,2 % und eine Leerstandsquote von 1,6 %.
- Die Nettomieteinnahmen sanken von 155 Mio. EUR im Vorjahr auf 101 Mio. EUR, die Prognose für 2025 bleibt jedoch bei 127 bis 135 Mio. EUR.
- Die Veräußern von Projektentwicklungen wie ‚Cologneo III‘ und ‚The Wilhelm‘ wurde erfolgreich abgeschlossen, um die Verschuldung zu reduzieren.
- Das Nettoergebnis betrug minus 496 Mio. EUR, beeinflusst durch Zinsaufwendungen und Einmaleffekte, während das Adj. EBITDA aus Vermietungsaktivitäten auf 58 Mio. EUR fiel.
- Die Kapitalstruktur ist solide, mit 97 % der Finanzverbindlichkeiten, die erst nach 2028 fällig werden, und liquiden Mitteln von 241 Mio. EUR zum 30. September 2025.
