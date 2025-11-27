JPMORGAN stuft Vonovia auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Overweight" belassen. Neil Green drückte den Aktien des deutschen Wohnimmobilienunternehmens am Mittwochabend in seinem Branchenausblick 2026 zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, da er für die Kursentwicklung vor den Jahreszahlen am 19. März 2026 besonders optimistisch ist. 2025 sei für die Branche eher das Jahr gewesen, das hätte gut werden können. 2026 setzt Green nun abermals auf Optimismus. Denn die Erwartungen an die Branche seien allgemein gering, und in der Aktienpositionierung sei eine gewisse Kapitulation zu registrieren. Bei seinen Favoriten Vonovia, Merlin Properties und Segro sieht Green rund 40 Prozent Kurspotenzial und für die Branche im Schnitt mehr als zwanzig Prozent./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 26,30EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.





