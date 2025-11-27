ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Deutsche Börse auf 'Overweight' - Ziel auf 292 Euro
- JPMorgan hebt Kursziel für Deutsche Börse auf 292 Euro.
- Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.
- Schwacher Lauf durch geringe Volatilität und KI-Sorgen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 246 auf 292 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Der relativ schwache Lauf im zweiten Halbjahr sei der recht geringen Volatilität an den Märkten, der enttäuschenden Entwicklung im Bereich Investment Management Solutions und Sorgen vor KI-Belastungen geschuldet, schrieb Enrico Bolzoni am Mittwochabend. Die aktuelle Bewertung der Aktien werde aber der Qualität und breiten Aufstellung der Eschborner nicht gerecht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 00:15 / GMT
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 221,3 auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +6,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 42,83 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 228,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 292,00EUR was eine Bandbreite von +1,47 %/+29,95 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 292 Euro
