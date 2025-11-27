JPMorgan hebt Deutsche Börse auf 'Overweight' - Ziel auf 292 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 221,3 auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +6,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,26 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 42,83 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 228,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 292,00EUR was eine Bandbreite von +1,47 %/+29,95 % bedeutet.