JPMORGAN stuft Aroundtown auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aroundtown von 3,00 auf 3,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2025 sei für die Branche eher das Jahr gewesen, das hätte gut werden können, schrieb Analyst Neil Green in seinem Ausblick auf 2026. Im kommenden Jahr setzt Green nun abermals auf Optimismus. Denn die Erwartungen an die Branche seien allgemein gering, und in der Aktienpositionierung sei eine gewisse Kapitulation zu registrieren. Bei seinen Favoriten Vonovia, Merlin Properties und Segro sieht Green rund 40 Prozent Kurspotenzial und für die Branche im Schnitt mehr als zwanzig Prozent./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,63 % und einem Kurs von 2,964EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Neil Green

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,30

Kursziel alt: 3,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

