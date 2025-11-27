    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Erholung geht Schwung aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax zeigt kaum Bewegung, leicht im Plus bei 23.747 Punkten.
    • US-Börsen steigen dank Zinsfantasie, Dow +0,67%.
    • Asiatische Märkte profitieren von Zinssenkungs-Hoffnungen.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach seiner dreitägigen Erholung zeichnet sich im Dax am Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn etwa 0,1 Prozent höher auf 23.747 Punkte. Damit würde es der Dax zurück an seine 21-Tage-Linie schaffen. Im Wochenverlauf hat er sich bisher um 2,7 Prozent erholt, nachdem er am vergangenen Freitag mit 22.943 Punkten zwischenzeitlich auf das Niveau vom Mai abgesackt war. Am Donnerstag findet in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertags kein Handel statt.

    USA: - IM PLUS - Hoffnungen auf eine erneute Leitzinssenkung im Dezember haben die US-Börsen auch am Mittwoch angetrieben. Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten hatten zuletzt der zeitweise schwindenden Zinsfantasie neue Nahrung gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,67 Prozent auf 47.427,12 Punkte. Wegen "Thanksgiving" findet am Donnerstag kein und am Freitag nur ein verkürzter Handel an den US-Börsen statt.

    ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank noch im Dezember hatte bereits an den US-Märkten für Kursgewinne gesorgt. Dort ruht der Handel an diesem Donnerstag wegen "Thanksgiving". Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende um rund 1,3 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,4 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,5 Prozent zu.

    ^
    DAX 23.726,22 1,11%
    XDAX 23.744,61 0,70%
    EuroSTOXX 50 5.655,58 1,47%
    Stoxx50 4.798,02 1,17%

    DJIA 47.427,12 0,67%
    S&P 500 6.812,61 0,69%
    NASDAQ 100 25.236,94 0,87%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 129,12 -0,01%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1605 0,09%
    USD/Yen 155,96 -0,32%
    Euro/Yen 180,98 -0,23%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 91.008 0,59%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 58,38 -0,27 USD WTI 62,80 -0,33 USD°

    /jha/




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
