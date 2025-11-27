Oracle-Aktie: Analyst erkennt bullishes Potenzial mitten im Abwärtsstrudel

Während die Stimmung rund um die Oracle -Aktie zuletzt spürbar eingetrübt war, kommt nun ausgerechnet von der Deutschen Bank ein unerwartet optimistischer Ton. Analyst Brad Zelnick erklärt in einer neuen Studie, dass der von vielen Investoren gefürchtete "Bear Case" bei Oracle durchaus ein bullishes Signal sein könnte – insbesondere im Hinblick auf die strategische Partnerschaft mit OpenAI.

Viele Anleger sorgen sich derzeit über Oracles steigende Ausgaben, insbesondere im Zusammenhang mit dem massiven Ausbau der KI-Infrastruktur. Laut Zelnick könnten diese Befürchtungen jedoch dazu führen, dass der Markt den möglichen Nutzen aktuell völlig falsch bewerte.

Der Analyst skizziert ein Szenario, in dem Oracles Prognosen für das Geschäftsjahr 2030 keinerlei Einnahmen oder Kosten aus der OpenAI-Partnerschaft enthalten. In diesem Fall läge der Gewinn pro Aktie etwa 4 US-Dollar niedriger – bei rund 17 US-Dollar –, während der freie Cashflow um rund 10 Milliarden US-Dollar auf 31 Milliarden US-Dollar sinken könnte.

"Wenn man diese Zahlen auf den heutigen Wert diskontiert, wird klar, dass der Markt Oracle derzeit so gut wie keinen Mehrwert durch das Geschäft mit OpenAI zuschreibt", so Zelnick. Beim aktuellen Kursniveau um die 200 US-Dollar sehe dies nach einer erheblichen Unterbewertung aus.

Lease-Verpflichtungen bereiten Investoren Sorgen

Zelnick, der die Aktie weiterhin mit "Buy" bewertet und ein Kursziel von 375 US-Dollar ausruft, räumt ein, dass die wachsenden Leasingverpflichtungen ein reales finanzielles Risiko darstellen. Dennoch sieht er Spielraum:

Sollten sich diese Verpflichtungen stärker auf die Bilanz auswirken als geplant, könnte der Gewinn pro Aktie auf etwa 15 US-Dollar und der freie Cashflow auf rund 26 Milliarden US-Dollar sinken. Diese Werte seien zwar niedriger, doch aufgrund der "Flexibilität und Fungibilität" der Verträge langfristig verkraftbar.

Bewertung spiegelt Wachstumsperspektive nicht wider

Bei einem aktuellen Bewertungsniveau von rund dem 27-Fachen der erwarteten CY26-EPS, die bereits durch hohe Vorlaufkosten im KI-Geschäft belastet sind, zeigt sich laut Zelnick ein Muster: Der Markt denke extrem kurzfristig.

"Während wir die finanziellen und operativen Risiken klar sehen, wird die enorme Chance durch den OpenAI-Backlog weitgehend ignoriert", schreibt Zelnick. Dieser Backlog liefere Oracle bereits jetzt greifbare Renditen, entwickle sich planmäßig weiter und bestätige, dass Oracle im globalen Rennen um KI-Infrastruktur eine führende Rolle einnehme.

Kurze Erholung, langfristiger Abwärtstrend

Die Oracle-Aktie zeigte sich am Mittwoch zunächst stabiler: Sie schloss im regulären Handel 4 Prozent im Plus. Nachbörslich jedoch gab der Titel wieder 2 Prozent nach und fiel auf 200,60 US-Dollar.

Über den vergangenen Monat betrachtet bleibt das Bild schwach. Die Aktie verlor in diesem Zeitraum mehr als 28 Prozent und hat damit einen großen Teil ihrer beeindruckenden Jahresgewinne ausgelöscht. Während der Kurs seit Jahresbeginn aktuell lediglich noch um 23 Prozent zulegen kann, lag das Plus Mitte September – auf dem bisherigen Jahreshoch – noch bei rund 97 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,02 % und einem Kurs von 205,0USD auf NYSE (27. November 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.





Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!