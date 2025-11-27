Michael Burry warnt: Nvidia und der KI-Boom drohen zur neuen Blase zu werden!

Nvidia hat auf Burrys Vorwürfe mit einem Memo reagiert, in dem das Unternehmen die Kritik zurückweist und Transparenz betont. CEO Jensen Huang sieht die Branche nicht in einer Blase und hebt die robuste Nachfrage nach Nvidia-Chips hervor. Trotz dieser positiven Prognosen bleibt die Nvidia-Aktie jedoch etwa 20 Prozent unter ihrem Höchststand, was auf eine Unsicherheit im Markt hinweist.

Michael Burry, bekannt aus "The Big Short", äußert scharfe Kritik an Nvidia und warnt vor einer gefährlichen Überbewertung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Er sieht Parallelen zur Dotcom-Blase und bezeichnet den aktuellen KI-Boom als "glorreiche Torheit". Burry hebt hervor, dass Nvidia und andere Technologieunternehmen in einem zirkulären Finanzierungsprozess Milliarden untereinander bewegen, was künstliche Nachfrage erzeugen könnte. Ein Beispiel hierfür ist die Vereinbarung zwischen Nvidia und OpenAI, bei der Nvidia bis zu 100 Milliarden US-Dollar investieren will, während OpenAI im Gegenzug Rechenzentren mit Nvidia-Chips plant. Kritiker befürchten, dass solche Strukturen an die Überhitzung der Dotcom-Ära erinnern.

Zusätzlich äußert sich Morgan-Stanley-Strategin Lisa Shalett besorgt über ein mögliches "Cisco-Moment" im aktuellen KI-Zyklus, wobei sie die Risiken zirkulärer Finanzierungsstrukturen betont. Nvidia hingegen bleibt optimistisch und meldet für das Januarquartal einen Umsatz von 65 Milliarden US-Dollar, was über den Erwartungen liegt. Huang betont, dass Nvidia die Computertechnologie neu erfunden habe und sieht einen langfristigen Ausbau der Infrastruktur.

Das Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen und bezeichnet den jüngsten Kursrückgang als übertrieben. Analyst Stacy Rasgon weist darauf hin, dass der Erfolg von Google-KI-Chips nicht neu sei und dass Nvidia weiterhin eine wichtige Rolle im Portfolio der Anleger spielen sollte.

Insgesamt zeigt die Diskussion um Nvidia und den KI-Markt, dass die Anleger zwischen dem Potenzial eines technologischen Wandels und der Gefahr einer Überbewertung hin- und hergerissen sind. Während einige Experten vor einer Blase warnen, betonen andere die fundamentalen Stärken des Unternehmens und die anhaltende Nachfrage nach KI-Technologien.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 180,3EUR auf Nasdaq (27. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.