Bayer erzielt Durchbruch mit Asundexian: Aktie springt über 10%!

Asundexian, das einmal täglich in einer Dosis von 50 mg eingenommen wird, hat das Potenzial, als Blockbuster-Medikament in den Markt einzutreten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Medikament bereits den Fast-Track-Status für die Schlaganfallprävention erteilt, was eine beschleunigte Zulassung ermöglicht. Bayer plant nun, weltweit Gespräche mit Gesundheitsbehörden über Zulassungsanträge zu führen und wird auf einem bevorstehenden wissenschaftlichen Kongress detaillierte Ergebnisse präsentieren.

Bayer hat kürzlich bedeutende Fortschritte mit seinem neuen Gerinnungshemmer Asundexian erzielt, der zur Behandlung von Schlaganfällen entwickelt wurde. In einer Phase-3-Studie konnte das Medikament das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls signifikant senken, insbesondere bei Patienten, die zuvor einen nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall erlitten hatten. Diese positiven Ergebnisse führten dazu, dass die Bayer-Aktie am Montag um über 10 Prozent anstieg und damit einen Jahreshöchststand von 30,98 Euro erreichte.

Analysten zeigen sich optimistisch hinsichtlich der Marktchancen von Asundexian. Goldman Sachs schätzt das globale Marktpotenzial auf 3 Milliarden Euro und hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley bezeichnete den Studienerfolg als wegweisend für den Wandel im Pharmabereich von Bayer. Im Gegensatz dazu hat JPMorgan die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen, weist jedoch darauf hin, dass Asundexian auf einen Umsatz von über einer Milliarde Euro zusteuert.

Die positive Entwicklung von Asundexian kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Bayer-Aktie seit Jahresbeginn um mehr als 42 Prozent gestiegen ist. Trotz der Erholung bleibt die Aktie jedoch unter den Höchstständen von über 146 Euro, die vor der Übernahme von Monsanto erreicht wurden. Die aktuellen Ergebnisse geben jedoch Anlass zur Hoffnung, dass Bayer das Schlimmste hinter sich hat und sich in eine positive Richtung entwickelt.

Insgesamt zeigt die Entwicklung von Asundexian das Engagement von Bayer für Innovationen in der Thromboseprävention und könnte einen entscheidenden Wendepunkt für das Unternehmen darstellen. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Marktchancen und die weitere Entwicklung der Aktie zu beobachten.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 30,41EUR auf Lang & Schwarz (27. November 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.