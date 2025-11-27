Renk setzt auf Wachstum: Umsatzverdopplung bis 2030 und neue Chancen!

Das Management hat auch die Ziele für 2027 und 2028 bekräftigt, was darauf hindeutet, dass das Wachstum in den nächsten zwei Jahren gedämpfter ausfallen wird. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Umsatzentwicklung zunächst stärker durch die Abarbeitung bestehender Aufträge als durch neue Aufträge geprägt sein wird. Cohrs betont, dass der tatsächliche Wachstumsschub erst sichtbar wird, wenn die jüngsten Beschaffungs- und Haushaltsentscheidungen der NATO-Staaten, insbesondere Deutschlands, ab 2028 in die Umsatzentwicklung einfließen.

Renk hat auf seinem Capital Markets Day in Augsburg ehrgeizige Ziele für die kommenden Jahre präsentiert, wobei der signifikante Wachstumsschub erst ab 2028 erwartet wird. Analyst Christian Cohrs von Warburg Research stellt fest, dass die Finanzziele für 2030 im marktüblichen Rahmen liegen, jedoch der Gewinnanstieg voraussichtlich stärker in die zweite Hälfte der Dekade verschoben wird. Renk strebt ein organisches Umsatzwachstum auf 2,8 bis 3,2 Milliarden Euro bis 2030 an, was mehr als einer Verdopplung im Vergleich zu den für 2023 erwarteten 1,3 Milliarden Euro entspricht. Die operative Marge soll auf über 20 Prozent steigen, was einem bereinigten EBIT von etwa 600 Millionen Euro entspricht.

Renk sieht zudem Chancen für Übernahmen, die bis zu 1 Milliarde Euro zusätzlichen Umsatz generieren könnten, wobei der Fokus wahrscheinlich auf der Stärkung des US-Marinegeschäfts liegen wird. Der Verteidigungsanteil am Umsatz könnte bis 2030 auf über 90 Prozent steigen, verglichen mit rund 74 Prozent heute. Eine mögliche Abspaltung des zivilen Gleitlagergeschäfts wird nicht ausgeschlossen, da ein reiner Verteidigungsplayer an der Börse vermutlich höher bewertet würde.

Auf operativer Ebene setzt Renk auf Skalierung und Standardisierung. Das Unternehmen stellte ein modulares Produktionssystem vor, das die Effizienz und Auslastung steigern soll. Bis 2030 plant Renk, die jährliche Getriebeproduktion von derzeit rund 700 auf 1.800 Einheiten zu erhöhen. Trotz geplanter Investitionen in den Jahren 2026 und 2027 sollen die Investitionsausgaben langfristig bei moderaten drei Prozent des Umsatzes bleiben.

Cohrs bestätigt seine Halteempfehlung für die Aktie, da der Capital Markets Day für mehr Transparenz gesorgt hat und das positive Momentum im Verteidigungssektor unterstreicht. Das Kursziel wurde leicht von 58 auf 57 Euro gesenkt, was ein Aufwärtspotenzial von rund 12 Prozent impliziert.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 51,62EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.