Bitcoin im freien Fall: Fünf Gründe für den dramatischen Kurssturz!

Erstens kam es zu einem Ausverkauf globaler Risikoanlagen, als die Aktienmärkte unter Druck gerieten. Der US-Government Shutdown, neue Handelskonflikte zwischen den USA und China sowie eine wachsende Skepsis gegenüber KI-Bewertungen führten dazu, dass Bitcoin wie ein hochriskanter Tech-Wert und nicht wie ein sicherer Hafen agierte. Diese Entwicklung verstärkte die Korrelation zwischen Bitcoin und US-Indizes, die zuletzt während der Pandemie zu beobachten war.

Der Kryptomarkt hat in den letzten Wochen einen dramatischen Rückgang erlebt, insbesondere Bitcoin, dessen Preis zeitweise auf etwa 80.000 US-Dollar fiel – ein Rückgang von rund 35 Prozent im Vergleich zum Hoch im Oktober. Experten der Deutschen Bank identifizieren fünf Hauptfaktoren, die zu diesem Kurssturz beigetragen haben.

Zweitens signalisierten die Aussagen der US-Notenbank, dass trotz einer Zinssenkung im Oktober weitere Schritte im Dezember ungewiss sind. Historisch gesehen korrelieren steigende Zinsen negativ mit der Bitcoin-Performance, was den Markt zusätzlich belastete.

Drittens gab es regulatorische Rückschläge, insbesondere die gescheiterte Hoffnung auf den US-"CLARITY Act", der eine klare Einordnung digitaler Vermögenswerte schaffen sollte. Verzögerungen im Senat und politische Blockaden haben die zuvor positive Stimmung gedämpft, während das Nutzerinteresse sank und die Volatilität stieg.

Viertens sorgte eine fehlende Liquidität auf institutioneller Seite für zusätzlichen Druck. Die Orderbücher an Kryptobörsen waren während des Einbruchs nahezu leer, und Abflüsse aus ETFs verschärften die Korrektur.

Fünftens trennten sich erstmals seit längerer Zeit auch langfristige Bitcoin-Halter von großen Beständen, was zu einem Anstieg des Angebots auf dem Markt führte. Der "Fear & Greed Index" fiel auf 11 Punkte, was auf extreme Angst unter den Anlegern hinweist.

Die Deutsche Bank sieht den Markt an einem kritischen Punkt. Ob der Rücksetzer lediglich eine Korrektur oder der Beginn eines längeren Bärenmarktes ist, bleibt unklar. Die Experten betonen, dass ohne mehr regulatorische Klarheit und stabilere Liquidität Bitcoin anfällig für weitere Ausschläge bleibt. Trotz der Unsicherheiten gibt es Anzeichen für eine mögliche Stabilisierung, da einige Anleger die Korrektur als Kaufgelegenheit betrachten. Die weitere Entwicklung könnte stark von den Entscheidungen der US-Notenbank abhängen, insbesondere im Hinblick auf mögliche Zinssenkungen im Dezember.

