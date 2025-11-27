Novo Nordisk: Rückschlag bei Alzheimer-Medikament lässt Aktie abstürzen!

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat einen erheblichen Rückschlag bei der Entwicklung eines Alzheimer-Medikaments erlitten. Der Wirkstoff Semaglutid, der auch in der beliebten Abnehmspritze Wegovy verwendet wird, zeigte in einer entscheidenden Phase-3-Studie keine signifikanten Vorteile für Alzheimer-Patienten. Das Hauptziel der Studie war es, den kognitiven Verfall bei Patienten mit leichten kognitiven Einschränkungen oder frühen Demenzstadien zu verlangsamen. Trotz positiver Ergebnisse bei bestimmten Biomarkern konnte Semaglutid nicht nachweisen, dass es den Krankheitsverlauf tatsächlich verlangsamt.

Die negativen Studiendaten führten zu einem dramatischen Kurssturz der Novo Nordisk-Aktie, die um fast 10 Prozent fiel und nun auf dem tiefsten Stand seit fünf Jahren notiert. In diesem Jahr hat die Aktie bereits fast 57 Prozent an Wert verloren, was die Sorgen der Anleger verstärkt. Analysten von HSBC haben die Aktie von „Kaufen“ auf „Halten“ herabgestuft und das Kursziel drastisch von 445 auf 300 dänische Kronen gesenkt. Die Enttäuschung über die Studiendaten ist besonders gravierend, da Novo Nordisk auf das Alzheimer-Segment als potenziellen Wachstumstreiber gehofft hatte, nachdem die Medikamente zur Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit bereits Erfolge verzeichneten.