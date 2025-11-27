Novo Nordisk: Rückschlag bei Alzheimer-Medikament lässt Aktie abstürzen!
Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat einen erheblichen Rückschlag bei der Entwicklung eines Alzheimer-Medikaments erlitten. Der Wirkstoff Semaglutid, der auch in der beliebten Abnehmspritze Wegovy verwendet wird, zeigte in einer entscheidenden Phase-3-Studie keine signifikanten Vorteile für Alzheimer-Patienten. Das Hauptziel der Studie war es, den kognitiven Verfall bei Patienten mit leichten kognitiven Einschränkungen oder frühen Demenzstadien zu verlangsamen. Trotz positiver Ergebnisse bei bestimmten Biomarkern konnte Semaglutid nicht nachweisen, dass es den Krankheitsverlauf tatsächlich verlangsamt.
Die negativen Studiendaten führten zu einem dramatischen Kurssturz der Novo Nordisk-Aktie, die um fast 10 Prozent fiel und nun auf dem tiefsten Stand seit fünf Jahren notiert. In diesem Jahr hat die Aktie bereits fast 57 Prozent an Wert verloren, was die Sorgen der Anleger verstärkt. Analysten von HSBC haben die Aktie von „Kaufen“ auf „Halten“ herabgestuft und das Kursziel drastisch von 445 auf 300 dänische Kronen gesenkt. Die Enttäuschung über die Studiendaten ist besonders gravierend, da Novo Nordisk auf das Alzheimer-Segment als potenziellen Wachstumstreiber gehofft hatte, nachdem die Medikamente zur Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit bereits Erfolge verzeichneten.
Die Ergebnisse der Studien, Evoke und Evoke-plus, zeigten, dass Semaglutid in Bezug auf die international anerkannte CDR-SB-Skala nicht besser abschnitt als ein Placebo. Dies hat die Hoffnungen auf einen leichteren Zugang zu älteren Patienten in den USA und damit auf höhere Verkaufszahlen stark gedämpft. Analysten erwarten nun, dass die Risiken für Novo Nordisk zunehmen, insbesondere durch mögliche Preisrückgänge und den Wettbewerb durch Generika ab 2026.
Trotz der negativen Entwicklungen gibt es Analysten, die weiterhin Chancen für positive Überraschungen sehen, insbesondere in Bezug auf zukünftige Studiendaten und den Ausblick für 2026. Die Unsicherheit über den Zeitpunkt einer möglichen Erholung bleibt jedoch bestehen. Novo Nordisk steht vor der Herausforderung, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen und die langfristigen Wachstumsprognosen zu stabilisieren.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 41,82EUR auf Lang & Schwarz (27. November 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
