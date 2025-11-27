Ölpreise unter Druck: Geopolitik und Überangebot sorgen für Unsicherheit!

Im vergangenen Monat sind die Ölpreise um mehr als 5 Prozent gefallen und bewegen sich wieder in der Nähe ihrer Mehrjahrestiefs. Ein zentrales Thema ist das wachsende Überangebot auf dem Markt. Analysten prognostizieren, dass die Jahre 2025 und 2026 für die Ölindustrie herausfordernd werden, da die Nachfrage zwar steigt, jedoch nicht im gleichen Maße wie das Angebot. Produzenten, insbesondere in den USA und anderen Nicht-OPEC-Ländern, erhöhen ihre Fördermengen erheblich, was zu einem Überangebot führt, das dreimal so stark wächst wie der Verbrauch.

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur leicht bewegt, nachdem sie am Vortag einen deutlichen Rücksetzer verzeichnet hatten. Aktuell notiert Brent bei etwa 62 US-Dollar pro Barrel, während WTI knapp unter 58 US-Dollar liegt. Marktbeobachter sind aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten und der Möglichkeit eines Friedens zwischen Russland und der Ukraine nervös. Ein erfolgreicher Friedensschluss könnte die westlichen Sanktionen gegen russische Energie lockern, was zu einem Anstieg der Exporte und einem weiteren Preisverfall führen könnte.

Fachleute der US-Bank JPMorgan warnen vor einer strukturellen Schieflage, die den Markt über Jahre belasten könnte. Sollte die Förderoffensive anhalten, könnten die Preise bis Ende 2027 um die Hälfte einbrechen. Die Experten sehen mittelfristig Preise unter 60 US-Dollar für Brent und sogar unter 50 US-Dollar in der Zukunft. Im schlimmsten Fall könnte der Preis auf etwa 30 US-Dollar fallen.

Ölhändler reagieren auf die Möglichkeit eines Überangebots, indem sie ihre Strategien anpassen. Anstatt sich auf einfache Long- oder Short-Positionen zu konzentrieren, verlagert sich das Interesse auf Spreads und Optionsstrategien, um Kursverluste zu begrenzen und flexiblere Wetten auf fallende Preise zu ermöglichen. Diese Anpassungen sind eine Reaktion auf die geopolitische Unsicherheit und die Angst vor plötzlichen Preisspitzen.

Die Lage rund um russische Exporte bleibt unberechenbar, insbesondere nach neuen US-Sanktionen gegen Unternehmen wie Rosneft und Lukoil. Trotz der günstigen Preise für russisches Öl sind asiatische Abnehmer skeptisch. Die Internationale Energieagentur erwartet für 2026 einen Rekordüberschuss, während über eine Milliarde Barrel auf den Weltmeeren unterwegs sind und Käufer suchen. Marktteilnehmer setzen zunehmend auf Kalender-Spreads und Put-Optionen, um auf fallende Preise zu spekulieren, was die wachsende Erwartung eines Preisrückgangs widerspiegelt.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 62,44USD auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.