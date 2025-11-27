DHL erhöht Paketpreise vor Weihnachten: Zuschlag bis zu 69 Cent!

DHL begründet die Preiserhöhung mit der hohen Nachfrage in diesem Zeitraum und plant, die entstehenden Kosten durch die neuen Zuschläge zu decken. Der Bundesverband Onlinehandel (BVOH) kritisiert die Maßnahme als „Zumutung“ für Händler, insbesondere für kleinere und mittlere Online-Shops, die durch die zusätzlichen Kosten unter Druck geraten könnten. Der Verband wirft DHL vor, strukturelle Anpassungen zu vermeiden und stattdessen kurzfristige Preiserhöhungen zu nutzen. Es bleibt unklar, ob die Händler die Zusatzgebühren an ihre Kunden weitergeben können.

Die DHL hat angekündigt, zur bevorstehenden Hochsaison vor Weihnachten einen Zuschlag von bis zu 69 Cent pro Paket zu erheben, was für viele Händler eine erhebliche Belastung darstellen könnte. Der neue Zuschlag von 50 Cent gilt ausschließlich für Geschäftskunden und tritt bereits am Montag in Kraft, um die beiden versandstärksten Wochen zwischen dem 24. November und dem 7. Dezember abzudecken. Diese Sondergebühr betrifft sowohl nationale als auch internationale Sendungen. Zusätzlich erhebt DHL seit 2022 in den Monaten November und Dezember einen Peak-Zuschlag von 19 Cent pro Paket.

Parallel zu den Preiserhöhungen hat die DHL Group auch eine Investition von 130 Millionen Euro in ein neues Lagerhaus in Riad, Saudi-Arabien, angekündigt. Dieses Logistikzentrum, das auf einer Fläche von 78.000 Quadratmetern errichtet werden soll, wird im Jahr 2027 eröffnet und ist Teil der Strategie, in einem der am schnellsten wachsenden Märkte der Region zu expandieren.

Trotz der Herausforderungen durch die Preiserhöhungen zeigt sich die DHL-Aktie robust. Seit Jahresbeginn hat sie bereits über 29 Prozent zugelegt und notiert aktuell bei 43,72 Euro, was einem Plus von knapp 2 Prozent entspricht. Analysten der Citigroup haben die Aktie mit „Buy“ bewertet und das Kursziel von 46 auf 47 Euro angehoben. Auch die DZ Bank und Jefferies haben positive Bewertungen abgegeben, mit Kurszielen von 50 und 60 Euro. Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel von 36,00 auf 42,50 Euro angehoben und die Aktien von „Sell“ auf „Neutral“ hochgestuft, was auf eine positive Entwicklung der operativen Ergebnisse hindeutet.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 44,71EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.