Pony AI: Umsatzsprung um 72% – Aktie steigt nach Quartalszahlen!

Der Umsatz aus Robotruck-Diensten stieg leicht auf 10,2 Millionen US-Dollar, während die Einnahmen aus Lizenzen und Anwendungen auf 8,6 Millionen US-Dollar kletterten, was mehr als dem Dreifachen des Vorjahreswerts entspricht. Trotz gestiegener Kosten, die im dritten Quartal auf 20,8 Millionen US-Dollar anstiegen, konnte Pony AI einen Bruttogewinn von 4,7 Millionen US-Dollar erzielen, was die Bruttomarge auf 18,4 Prozent verdoppelte. Die operativen Kosten erhöhten sich auf 74,3 Millionen US-Dollar, was zu einem Nettoverlust von 61,6 Millionen US-Dollar führte. Der Verlust je Aktie verringerte sich jedoch von 3,50 US-Dollar auf 0,14 US-Dollar.

Pony AI hat im dritten Quartal 2025 einen signifikanten Umsatzanstieg auf 25,4 Millionen US-Dollar verzeichnet, was einem Anstieg von 72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahl übertraf die Analystenschätzungen von 22,8 Millionen US-Dollar. Die positive Entwicklung führte zu einem Anstieg der Aktie um über 6 Prozent im vorbörslichen Handel und um 9,32 Prozent beim Handelsschluss in Hongkong.

Pony AI verfügt zum Quartalsende über liquide Mittel in Höhe von 587,7 Millionen US-Dollar, unterstützt durch einen Börsengang in Hongkong, der über 800 Millionen US-Dollar einbrachte. Diese Mittel sollen den globalen Ausbau der Robotaxi- und Robotruck-Flotten beschleunigen.

Die Robotaxi-Dienste verzeichneten einen Umsatz von 6,7 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 89,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Pony AI betreibt derzeit 961 Robotaxis, davon 667 der neuesten Generation, und plant, bis Ende des Jahres die Marke von 1.000 Fahrzeugen zu überschreiten. Die Nutzerzahlen haben sich nach der Einführung in mehreren Großstädten verdoppelt, unterstützt durch verbesserte Fahrzeugsteuerung und einen sprachgesteuerten Assistenten.

Das Unternehmen setzt auf Expansion in neue Märkte, darunter Shanghai, Shenzhen und internationale Standorte wie Katar und Luxemburg. Die Partnerschaft mit Sunlight Mobility zur Finanzierung der neuen Robotaxi-Generation wird als wichtiger Schritt zur Schaffung einer skalierbaren und kosteneffizienten Infrastruktur angesehen.

Pony AI verfolgt eine technologieunabhängige Plattformstrategie, um autonome Fahrzeuge in großen Stückzahlen marktreif zu machen. Die Unternehmensführung sieht sich durch den Börsengang gestärkt und plant, die Kommerzialisierung der Robotaxi- und Robotruck-Dienste weiter voranzutreiben.

Die Pony AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 13,45USD auf Nasdaq (27. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.