Hensoldt sichert milliardenschweren Auftrag für Bundeswehr-Panzer!

Zusätzlich zu diesem Großauftrag hat Hensoldt einen weiteren wichtigen Auftrag erhalten: Die Organisation for Joint Armament Co-operation (OCCAR) hat das Unternehmen für drei Jahre mit dem In-Service Support (ISS) für das COBRA-Radar beauftragt. Dieses Radar gilt als eines der leistungsfähigsten Artillerieortungsradare weltweit und ist darauf spezialisiert, gegnerische Artillerie, Raketen und Mörser präzise zu lokalisieren. Hensoldt wird für die Wartung, Aktualisierung und den Schutz des Systems bis mindestens 2035 verantwortlich sein, um dessen Einsatzbereitschaft zu gewährleisten.

Hensoldt, ein führendes Unternehmen im Bereich Sensorlösungen, hat kürzlich einen bedeutenden Auftrag zur Ausrüstung von 274 "Luchs 2"-Spähpanzern der Bundeswehr erhalten. Der Gesamtwert dieses Auftrags beläuft sich auf rund 1 Milliarde Euro. Die Panzer werden mit fortschrittlicher Sensortechnik und dem neuen "Ceretron"-Missionssystem ausgestattet, das die gesammelten Daten analysiert und ein umfassendes taktisches Lagebild erstellt. Der Auftrag stammt von General Dynamics, einem US-Rüstungsunternehmen, dessen europäische Tochtergesellschaft die "Luchs 2"-Panzer produziert. Neben den Serienfahrzeugen werden auch Entwicklungs- und Vorserienfahrzeuge in den Auftrag einbezogen, mit Optionen für zusätzliche Systeme.

Die Aktie von Hensoldt zeigt sich nach diesen positiven Nachrichten leicht im Plus und wird aktuell mit 68,95 Euro bewertet. In den letzten fünf Jahren hat der Aktienkurs um beeindruckende 452 Prozent zugelegt. Analysten haben unterschiedliche Kursziele für die Aktie festgelegt: Barclays Capital sieht das Kursziel bei 90 Euro, Warburg Research bei 86 Euro, während die Deutsche Bank ein Ziel von 101 Euro angibt. Jefferies und JP Morgan setzen ihre Kursziele bei 90 Euro bzw. 100 Euro. Trotz der jüngsten Kursrückgänge in der Rüstungsbranche, bedingt durch die Entwicklungen in der Ukraine, bleiben die Fundamentaldaten von Hensoldt robust, was Analysten als positives Signal werten.

Die britische Investmentbank Barclays hat jedoch das Kursziel für Hensoldt von 93 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Afonso Osorio weist darauf hin, dass Gewinnmitnahmen zum Jahresende möglich sind, sieht jedoch für langfristige Anleger Kaufgelegenheiten. Trotz der Herausforderungen in der Branche bleibt Hensoldt aufgrund seiner soliden Auftragslage und technologischen Kompetenz ein interessanter Akteur im Verteidigungssektor.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 70,05EUR auf Lang & Schwarz (27. November 2025, 07:37 Uhr) gehandelt.