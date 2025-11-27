Li Auto: Dramatischer Rückgang bei Auslieferungen und Umsatz – Was nun?

Im dritten Quartal 2023 meldete Li Auto einen Nettoverlust von 88,2 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 396,4 Millionen US-Dollar erzielt wurde. Dies stellt den stärksten Rückgang seit dem Börsengang im Jahr 2020 dar. Die Fahrzeugauslieferungen fielen auf 93.211 Einheiten, was einem Rückgang von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die sinkende Nachfrage nach Hybridfahrzeugen und der zunehmende Wettbewerb durch neue Modelle anderer Hersteller haben den Marktanteil von Li Auto weiter geschmälert.

Li Auto, einst einer der erfolgreichsten Elektrofahrzeughersteller Chinas, hat in den letzten Quartalen erhebliche Rückschläge erlitten. Die jüngsten Finanzberichte zeigen, dass das Unternehmen die Erwartungen der Analysten deutlich verfehlt hat, was sich negativ auf die Aktienkurse auswirkt. Für das vierte Quartal 2025 prognostiziert Li Auto zwischen 100.000 und 110.000 Fahrzeugauslieferungen, was einem Rückgang von 30,7 bis 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch der Umsatz wird voraussichtlich zwischen 3,7 und 4,1 Milliarden US-Dollar liegen, was einem Rückgang von 34,2 bis 40,1 Prozent entspricht und die Schätzungen der Analysten von 5,23 Milliarden US-Dollar deutlich unterbietet.

Zusätzlich sieht sich das Unternehmen mit Lieferengpässen und Rückrufen von über 11.000 Fahrzeugen konfrontiert, was die Situation weiter verschärft. Der Rückruf wurde durch einen Vorfall ausgelöst, bei dem ein Fahrzeug in Brand geriet. Finanzvorstand Tie Li betonte, dass der Wettbewerb auf dem Markt intensiver wird, was die Herausforderungen für Li Auto verstärkt.

Trotz der enttäuschenden Ergebnisse stieg die Aktie von Li Auto nachbörslich leicht um 0,6 Prozent auf 18,43 US-Dollar. Dennoch hat das Unternehmen seit Jahresbeginn etwa 24 Prozent an Wert verloren, und auch auf Zwölfmonatsbasis steht ein Minus von 18 Prozent zu Buche. Die Anleger sind besorgt über den anhaltenden Absatzrückgang, der im dritten Quartal 2024 noch bei 153.000 Fahrzeugen lag, im jüngsten Quartal jedoch auf nur 93.211 fiel.

Die Aussichten für Li Auto bleiben verhalten, und die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, ob das Unternehmen seine Verkaufszahlen steigern und im zunehmend wettbewerbsintensiven Markt bestehen kann.

Die Li Auto (A) (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 18,43USD auf Nasdaq (27. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.