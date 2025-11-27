Easyjet überrascht mit Rekordgewinn: Was bedeutet das für die Aktie?

Konzernchef Kenton Jarvis äußerte sich optimistisch über die zukünftigen Möglichkeiten des Unternehmens und strebt ein mittelfristiges Ziel von über einer Milliarde Pfund Gewinn vor Steuern an. Trotz dieser positiven Nachrichten sieht sich Easyjet jedoch Herausforderungen gegenüber, insbesondere durch steigende Kosten und die Auswirkungen von Fluglotsenstreiks, die die gesamte europäische Luftfahrtbranche belasten.

Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet hat im Geschäftsjahr 2024/25 einen unerwartet hohen Betriebsgewinn von 703 Millionen Britischen Pfund (ca. 800 Millionen Euro) erzielt, was einem Anstieg von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Analysten hatten lediglich mit 669 Millionen Pfund gerechnet. Der Umsatz stieg um neun Prozent auf 10,1 Milliarden Pfund (11,49 Milliarden Euro). Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern lag bei 665 Millionen Pfund, ebenfalls über den Markterwartungen. Die positive Entwicklung ist vor allem der Pauschalreisen-Sparte Easyjet Holidays zu verdanken, die bereits ihr mittelfristiges Ziel von 250 Millionen Pfund Gewinn vor Steuern erreicht hat. Aus diesem Grund hebt Easyjet die Prognose für diese Sparte bis 2030 auf 450 Millionen Pfund an.

Die Easyjet-Aktie hat seit Jahresbeginn über 18 Prozent verloren und fiel am Dienstag um etwa 2 Prozent auf 5,43 Euro. Analysten von JPMorgan haben die Aktie nach den Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,69 Euro belassen. Während das Unternehmen im Schlussquartal die Erwartungen übertraf, enttäuschten die Aussagen zum Wintergeschäft und die Prognosen zur Kostenentwicklung.

Für das laufende Geschäftsjahr bis September 2026 plant Easyjet ein Kapazitätswachstum von rund sieben Prozent bei den verfügbaren Sitzplatzkilometern. Die Passagierzahl in der Sparte Easyjet Holidays soll um etwa 15 Prozent auf 3,1 Millionen steigen. Die Airline hat in den letzten Jahren gezielt in längere Urlaubs- und Städtereisen investiert und neue Basen in Mailand, Rom und London eröffnet.

Die Dividende für die Anteilseigner wird auf 13,20 Pence je Aktie angehoben, was eine Steigerung im Vergleich zu 12,10 Pence im Vorjahr darstellt. Analysten hatten jedoch mit einer höheren Dividende gerechnet, was zu einem leichten Rückgang der Aktie führte. Trotz der positiven Geschäftszahlen bleibt die Unsicherheit aufgrund der Marktentwicklungen und der Kostenbelastungen bestehen.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 5,502EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.